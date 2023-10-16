 

Собянин: Станция МЦД-2 Царицыно станет полноценным городским вокзалом

16.10.2023, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В районе Царицыно появится еще один современный городской вокзал, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в состав вокзала входят станции “Царицыно” Замоскворецкой линии метро и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), а также остановочные пункты наземного общественного транспорта.

Собянин напомнил, что этот транспортный узел долгое время был одним из проблемных. Пересадочный узел реконструируют по московским стандартам.

Мэр отметил, что пересадку между метро и вторым диаметром организуют в теплом контуре. Пассажирам не придется выходить на улицу.

“Значительную часть работ уже выполнили. Остальные совместно с РЖД планируем завершить в конце 2025 года”, – уточнил градоначальник.

Ранее завершилось строительство новых тоннелей Замоскворецкой линии. Построены две новые железнодорожные платформы, организованы перехватывающие парковки, открыты дополнительные выходы из метро.

Напомним, что в 2024-2026 годах Москва выделит из городского бюджета 2,8 триллиона рублей на развитие системы транспорта.

Приоритетом станет закупка экологически чистого транспорта. В следующем году столица потратит на обновление подвижного состава 86 миллиардов рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Bloomberg – власти Таиланда разрешат россиянам безвизовый въезд на 90 дней для развития туризма

17.10 / Собянин сообщил о завершении благоустройства возле 10 станций БКЛ

17.10 / Простой рецепт против осенней хандры от Эвелины Бледанс

17.10 / N-TV – выбивать финпомощь стало в два раза труднее — доноры Украины устали от боевых действий

16.10 / Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье

16.10 / На уехавшую Лободу подали в суд в России: подробности

16.10 / Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя

16.10 / Памяти Геннадия Гладкова: главные творения композитора

16.10 / Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это

16.10 / Любительнице провокаций Мадонне выдвинули условия для выступления в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика