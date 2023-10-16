 

Патриот Израиля Галкин* сидит на чемоданах: куда он собрался?

16.10.2023, 16:50, Новости дня
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Ни для кого не секрет, что больше полутора лет назад комик покинул Россию вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Знаменитая семья обосновалась в Израиле, и с тех пор считает его своим новым домом. Теперь юморист с гордостью рассказывает, что его наследники ходят в местную школу и изучают иврит. А самого себя Максим Галкин* в социальных сетях выставляет настоящим патриотом этой страны.

Несколько дней назад, когда обстановка в Израиле сильно обострилась, многие российские фанаты забеспокоились за семью юмориста. Тогда же в Сети начали ходить слухи, что Пугачева и Галкин* покинули свой новый дом. Однако вскоре комик опроверг эту информацию в своем блоге. Супруг Примадонны объяснил, что не собирается никуда уезжать, и даже пообещал помогать стране, в которой живет. Но теперь неожиданно стало известно, что патриот Израиля Максим Галкин* все же сидит на чемоданах.

Как пишет “Общественная служба новостей”, о своем отъезде пародист сообщил в социальных сетях. В новом ролике муж Аллы Пугачевой объявил, что скоро он отправится в тур по Европе. У артиста состоятся концерты на Кипре, в Молдове, Великобритании и Польше.

Некоторые поклонники забеспокоились о том, действительно ли Галкин* сможет без проблем покинуть страну и приехать на собственные выступления. Комик поспешил успокоить волнующихся, заявив, что аэропорты в Израиле работают практически без перебоев. В своем обращении юморист дал понять, что для него очень важно выполнить свои обязательства перед зрителями. Однако далеко не все поверили в его искренность. Некоторые посчитали, что Максим Галкин* использовал тур как предлог для побега из страны в непростое время.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Михаил Ширвиндт вслед за Максимом Галкиным* сделал заявление о ситуации на Ближнем Востоке.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.


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