Мнение: Почему прогнозы 1967 года не оправдались, затраты КНР на науку и лечение митохондриального старения

1. Виктор Мараховский пишет, что прогнозы о будущем из 1967 сбылись не полностью. Замечу, однако, что пересадки органов и впраду стали рутиной, а выйти на пенсию в 40 лет вполне реально. Пожалуй, проблема современного поколения не в том, что оно мало зарабатывает, а в том, что оно бездумно тратит… и, разумеется, приходит в ярость, когда ему на это указывают (ссылка):



Всех нас, ув. друзья, волнует вопрос о том, каким будет мир через 23 года.

К счастью, у нас есть ответ — статья «Удивительный мир 1990-го» в US News & World Report, опубликованная в 1967 году и основанная на опросе огромной пачки вдумчивых и осведомлённых экспертов. Я приведу лишь некоторые моменты:

А) «К середине 1980-х годов врачи будут рутинно пересаживать сердца, почки и другие органы, а при необходимости вживлять искусственные».

Б) «Атомная энергия превратит морскую воду в пресную, что заставит пустыни цвести».

В) «США оснуют первую постоянную базу на Луне».

Г) «В 2000-м фактически ликвидируют бактериальные и вирусные заболевания — от простуды до пневмонии. Продолжительность жизни увеличится с нынешних 70 до 100 лет».

Д) «Работать понадобится в два раза меньше. Поэтому часть населения предпочтет две работы по 20 часов в неделю, чтобы увеличивать доходы. Другие, возможно, предпочтут работать шесть месяцев и шесть месяцев развлекаться. Третьи станут усердно работать в течение 10 или 15 лет, чтобы выйти на пенсию в 40 лет и заниматься другими делами до конца своей жизни».

…Я бы продолжил, но и так слишком смешно. От себя добавлю только, что «работать вдвое меньше» ожидалось с учётом того, что дамы останутся в основном домохозяйками (и отец семейства, само собой, сможет обеспечивать и жену, и пару-тройку детишек).

Что именно пошло не так, спросим мы себя, в результате чего ВСЁ пошло не так?

У меня есть версия: эксперты 1967 года, во-первых, слишком оптимистично смотрели на то, сколько у будущего человечества будет энергии («в одном только Лос-Анджелесе можно построить АЭС на 50 гигаватт», писали они, не зная, что спустя 56 лет, в 2023-м, во всех США будет атомной энергии лишь чуть за 90 гигаватт). И, во-вторых, не представляли себе многих штук, на которые человечество энергию будет тратить (а почти 20% её ныне уходит только на интернет).

В настоящем будущем же — человечество живёт куда скромней и экономней. Работать оно стало не меньше, а больше (причём главной стратой, которую припахали, оказались женщины); оно начало экономить на инвестициях в будущие поколения, потому что перешло на импорт готовых Равшанов с лопатами и Радживов с дипломами; и так далее.

…И да. Самое смешное в пророчестве-1967 — вот: «Ожидается, что изобретения и открытия в предстоящие десятилетия воплотят мечты. Что бы ни вообразил себе человеческий разум, гений современной науки может превратить в факт».

Это самая смешная часть, потому что она сбылась. Только — тоже в «эконом-варианте»: всё, что может себе вообразить человеческий разум, гений современной науки превращает в ВИРТУАЛЬНОСТЬ. И воплощает в ней.

Живых людей же приучают, что так и надо. И что править городом симсов, в сущности, даже лучше и экологичней, чем одной собственной семьёй.

2. Впечатляющие масштабы финансирования китайской науки (ссылка):



Общие расходы Китая на исследования и разработки (НИОКР) в прошлом году превысили 3 триллиона юаней что эквивалентно 418,2 миллиарда долларов США. Это на 10,1% больше, чем годом ранее, о чём сообщило в понедельник, 18 сентября, Национальное бюро статистики.

Также отмечено, что расходы Китая на НИОКР в прошлом году подскочили на 7,7 процента в постоянных ценах, что выше целевого показателя годового роста на 7 процентов, установленного на период 14-й пятилетки (2021–2025 годы).

Общие расходы Китая на НИОКР в прошлом году составили 2,54% валового внутреннего продукта, что на 0,11% больше, чем годом ранее. Расходы предприятий на НИОКР обеспечили 84% роста НИОКР в стране, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

Инвестиции в фундаментальные исследования продолжали расти в прошлом году, превысив 200 миллиардов (28,1 млрд долларов) и составив 6,57% от общего объёма расходов на НИОКР.

Два главных направления науки сейчас — генетическое редактирование и разработка ИИ. Как минимум в генетике китайцы очень серьёзно продвинулись — если темп не замедлится, скоро можно будет редактировать наш код ДНК с той же уверенностью, с которой мы исправляем и дорабатываем компьютерные программы.

3. Хотя китайцы уже лидируют по финансированию, британские учёные всё ещё остаются на высоте. К примеру, недавно они пропатчили код домашних кур, сделав их невосприимчивыми к птичьему гриппу (ссылка). Также британцы продолжают усердно искать святой грааль медицины — лекарство от естественного старения (ссылка).

Суть исследования пересказывать не буду, а то получится как с тем хвостом лабораторной крысы и журналистом. Замечу только, что Запад в плане науки рано ещё сбрасывать со счетов. Несмотря на очевидную деградацию, наука в США, Евросоюзе, Японии и Южной Корее по-прежнему очень сильна.