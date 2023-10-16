Скандалы: Скандал в деле Фургала

Подельницу убивает в СИЗО болезнь Паркинсона

Адвокаты одной из обвиняемых по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратились к правозащитникам с просьбой ходатайствовать об изменении ей меры пресечения. Галина Алейникова страдает тяжелым заболеванием (диагноз подтвержден официально), которое запрещает применять к ней наказание в виде лишения свободы. Однако этот же недуг не входит в реестр заболеваний, запрещающих содержать обвиняемого под стражей для суда. В результате к началу процесса, который стартует завтра в Москве, подсудимая подошла в критическом состоянии.

Как стало известно “МК”, речь идет о втором, так называемом экономическом деле Фургала. Напомним, по первому обвинению в организации заказных убийств бывший губернатор был приговорен к пожизненному заключению. В понедельник же в Бабушкинском суде стартует новое дело — по обвинению Фургала и его сообщников в хищении активов “МСП-банка”. На скамье подсудимых — юрист подконтрольных Фургалу предприятий группы «Торэкс» Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам, бывший зампредседадетял правительства Хабаровского края Юрий Золочевский, председатель правления АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Голованов и еще 6 человек, в том числе две женщины. Они обвиняются в организации преступного сообщества и хищении в период с декабря 2018-го по июль 2020 года более 2 миллиардов рублей “МСП-банка”, а также $8,7 млн зарубежной компании «Глобал меткорп лимитед».

Виновны или нет эти люди — решать суду. Но об одном персонаже следует рассказать отдельно. Это Галина Алейникова, которая работала главным бухгалтером группы “Торэкс”. Речь опять-таки не о степени вины 57-летней женщины, а о ее физическом состоянии.

Алейникова находится в СИЗО более двух с половиной лет. Ей официально диагностировали болезнь Паркинсона — страшный недуг, с которым и на воле-то жизнь — не сахар. А пребывание за решеткой для страдающих этой болезнью — настоящая пытка. Видимо, поэтому болезнь Паркинсона была внесена в реестр заболеваний, наличие которых не позволяет осужденному отбывать наказание в колонии. Это регламентируется постановлением Правительства РФ №54.

В колонии — не позволяет, а вот в СИЗО — позволяет. Парадокс? Конечно, да еще какой! Сложно сказать, чем руководствовались чиновники, но в перечне болезней, значащихся в постановлении Правительства РФ №3 (с этими недугами нельзя помещать человека под арест), болезнь Паркинсона отсутствует.

Логика здесь явно не ночевала. Допустим, Алейникову признают виновной и приговорят к реальному сроку. Но ее все равно сразу же придется освободить — согласно постановлению №54. Так зачем мучить человека, тратить казенные деньги на его содержание, если исход очевиден заранее?

Ответа нет.

Состояние Алейниковой оценивается как тяжелое. Доживет ли она до приговора — большой вопрос, особенно если учесть, что экономические дела слушаются очень долго. Однако все просьбы об изменении ей меры пресечения разбиваются о равнодушие следствия и суда: Фемида раз за разом штампует продление содержания под стражей. Видимо, правило “всех под одну гребенку” в нашей карательной системе по-прежнему главенствует над здравым смыслом.

Ева Меркачева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”