Один из первых признаков деменции появляется во время приготовления пищи

Деменция – это синдром, который связан с постепенным ухудшением работы мозга. Она часто сопровождается нарушениями памяти и изменениями в поведении. Несмотря на отсутствие лекарств от этого состояния, существуют методы лечения и поддержки для людей, страдающих от деменции.

Среди “частых ранних” признаков деменции можно выделить потерю памяти и изменения настроения. Однако некоторые люди могут начать проявлять признаки слабоумия даже в процессе приготовления пищи. Некоторые виды деменции, особенно те, которые поражают переднюю часть мозга, могут влиять на предпочтения в пище. Это может проявиться, например, в пристрастии к сладкому на поздних этапах жизни. Однако важно понимать, что это обычно не первый симптом деменции. Постепенно эти изменения могут влиять на аппетит, способность глотать.

Изменения в способе приготовления пищи могут стать заметными раньше, чем перемены вкусовых предпочтений. На ранних этапах деменции можно наблюдать трудности в планировании и организации, что может затруднять приготовление еды.