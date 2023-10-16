 

“Ъ”: Как будет вести себя национальная валюта в ближайшее время

16.10.2023, 16:00, Разное
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16 октября рубль торгуется примерно по курсу 97,5 рублей за доллар. Экспортеры начали продавать свою валютную выручку, поэтому экономисты предсказывают плавное укрепление российской национальной валюты. Одновременно правительство обсуждает возможность привязки курсовых пошлин к мировым ценам на экспортные товары. Если цена на них упадет ниже определенного уровня, пошлины не будут взиматься, что также расценивается как мера поддержки рубля.

Инвестиционный стратег Искандер Луцко из компании “Айгенис” не ожидает значительного укрепления рубля в ближайшем будущем и предполагает, что курс может стабилизироваться около 90 рублей за доллар.

Владимир Путин ранее выразил мнение, что для российского бюджета актуальный курс рубля должен быть чуть ниже текущего. Он также отметил, что, если бы ситуация была нормальной, не потребовалась бы обязательная продажа экспортерами валютной выручки. Однако эксперты полагают, что рубль в ближайшее время не усилится, скорее всего, укрепление будет связано с реакцией рынка и ожидаемым притоком ликвидности.

На данный момент нет оснований для фундаментального укрепления рубля, так как спрос на валюту по-прежнему высок. Таким образом, если нацвалюта и укрепится, то это, скорее всего, будет временным явлением.


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