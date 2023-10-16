“Не хотел выходить из больницы” – Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации

Роман, Ваша история показала всем, как важно жить здесь и

сейчас, не строить глобальных планов…

Я думал, что буду жить долгой и спокойной жизнью, что все

будет идти своим чередом. Добившись успехов в спорте (Роман Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года,

двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при и трехкратный чемпион России – Прим.

ред.) я думал, что просто буду пожинать дальше плоды своей работы. Но случилась

страшная вещь. И теперь я пытаюсь искать себя в новых сферах – например, прихожу

на мероприятия как спикер-мотиватор, помогаю людям верить в себя и идти дальше,

даже если ты лишен своих конечностей. Пусть это даже будет гораздо труднее, чем

раньше. Но в этом и заключается жизнь, которая сталкивает порой тебя с серьезными

испытаниями. А ты должен с достоинством из этого выходить.

А что было самым сложным после того, как Ваш личный больничный

ад оказался позади и Вы, спустя полгода, оказались дома?

Жизнь кардинально изменилась. Главное, о чем я переживал,

было то, как пройдет моя встреча с детьми (12-летней дочерью Анастасией и 7-летним

сыном Ильей – Прим. ред.). Я не хотел выходить из больницы, пока не появятся

протезы. Протезы, правда, появились позже, но домой я все-таки вернулся на

своих двух ногах. На это время мы детей вместе с бабушкой отправили на отдых,

чтобы недели три я мог адаптироваться дома к тому своему состоянию, которое

теперь со мной до конца моих дней. Ведь в бытовом плане было сложно, трудно

было делать самые элементарные вещи.

Какие слова поддержки на протяжении всего этого времени

находила Ваша супруга Оксана Домнина?

Она поддерживала меня уже в больнице, с самого первого дня,

когда ее только туда пустили. Поддерживают ее слова любви, ее призыв верить в

себя. Она говориn: “Дай себе время, и все получится!”

После выхода из больницы прошло всего три месяца, а Вы уже

плаваете и даже сели за руль! Вот это сила духа!

Я дождался протезов, нашел в себе силы тренироваться, еще

лежа в кровати. Пришлось начинать все с нуля! А когда я встал, первое время

было ужасно трудно и больно. Сейчас мне гораздо легче, я чувствую себя

нормальным полноценным человеком, веселящимся в друзьями, общающимся с людьми.

Но только до тех пор, пока не снимаю с себя протезы. Вот в этот момент становится

тяжело.

Вернуться на лед планируете?

Я фанат адреналина, фанат экстремальных вещей. Но всегда

боялся, что с ногами что-то произойдет. И именно это и случилось. Неприятность

подкралась оттуда, откуда я ее не ожидал. В итоге я много лишился, например,

больше не могу заниматься боксом. Но на лед я хотел бы выйти снова. Просто с этим

связано много проблем. Я с детства учился управлять голеностопом и всеми

мышцами, которые задействованы в катании. Сейчас я этого лишен. Но кататься

буду все равно. Осталось купить ботинки большого размера, подстроить коньки, потому

что нога теперь карбоновая, и она не сжимается в ботинке так, как это делает нормальная

стопа.

А что сегодня Вам приносит радость жизни?

В первую очередь, сама жизнь, радость от того, что я

вырвался из рук смерти. В первые дни, когда я после всех лекарств и препаратов я

пришел в чувства осознал все случившееся, у меня было ощущение ужаса и абсолютное

нежелание жить. Но рядом были жена и брат, которые говорили, что мне надо жить

ради детей. Они оказались правы. Сейчас я вижу, как растет мой сын, как он хулиганит,

как растет дочка, радуюсь, когда они обнимают меня и в шутку называют “Папа –

робот 3000”. Сын, правда, спрашивает: “Папа, а можно сделать так, чтобы у тебя

еще и голова на 360 градусов поворачивалась?” (смеется).