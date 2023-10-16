«За единую Россию!» – 7 ноября коммунисты проведут ретро-демонстрацию

В преддверии 106-й годовщины Октябрьской революции Коммунистическая партия РФ готовится провести ретро-демонстрацию с элементами косплея.

7 ноября члены партии и все сочувствующие пройдут по центру столицы с историческими знамёнами и под историческими лозунгами.

Участники будут облачены в исторически достоверные костюмы, а по брусчатке Красной площади проедет охолощенная тачанка. Цель необычной демонстрации – привлечь в левое движение новых членов, в том числе молодёжь.

– Времена меняются, и коммунисты меняются вместе с ними, ибо цель – ничто, движение – всё! – так обозначил задачи ретро-демонстрации лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Редакции «Панорамы» стали известны некоторые из прошедших цензурное согласование лозунгов праздничного мероприятия:

Нет цензуре!

За единую Россию!

Даёшь 10-часовой рабочий день!

Требуем прибавку пайка семьям солдат!

Даёшь минимальные избирательные права каждой женщине!

Женщинам-чернорабочим – половину зарплаты мужчин!

Каждому чернорабочему – начальное образование!

А ты записался добровольцем?

Русскому народу – царскую милость!

На коня, пролетарий! Донецкий уголь должен быть наш!

Каждый коммунист должен стать кавалеристом!

За Красный Петроград! За Красную Финляндию!

Будь готов к войне с Чемберленом!

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