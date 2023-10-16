 

Apple создала устройство для беспакетного обновления iPhone

16.10.2023, 14:50, Разное
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Компания Apple представила инновационное устройство, позволяющее обновлять программное обеспечение на iPhone без вскрытия упаковки смартфона, пишет портал MyDrivers.

Согласно источнику, Apple в настоящее время находится в процессе испытаний планшета с функцией беспроводной активации и обновления для iPhone. Это устройство позволит установить последнюю версию iOS на iPhone, без необходимости распаковывать коробку или вручную включать смартфон.

Apple планирует внедрить эту новую систему в розничных магазинах к концу текущего года. Это даст возможность покупателям новых iPhone получать смартфоны с уже установленной актуальной версией iOS, в которой будут исправлены все баги и уязвимости, присутствовавшие в стартовой версии.

Однако это также означает, что часть пользователей потеряет возможность выбирать конкретную версию операционной системы, так как многие предпочитают не обновляться до новых версий iOS из-за возможных проблем, которые могут возникнуть при устранении старых.

Пока что в компании Apple не поступило официальных комментариев по этому вопросу.


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