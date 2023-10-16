Никто не ожидал: близкий человек украл у Сергея Шнурова 5,5 миллиона рублей

Популярный исполнитель получил признание народа и популярность после того, как его группа “Ленинград” прославилась. Многие поклонники по-настоящему любят и уважают Сергея Шнурова не только за творчество, но и за искренность и остроту его высказываний, касающихся различных тем.

На днях предметом обсуждения стало то, что концерт популярного артиста отменили в Москве. Для Сергея Шнурова такая новость тоже стала неожиданной. Артист заверил, что инициаторами отмены шоу стала не его команда, а организаторы. Более того, исполнитель группы “Ленинград” обещал даже дойти до суда.

По всей видимости, теперь Сергею Шнурову придется решать еще один вопрос через суд. Как стало известно, близкий человек украл у Сергея Шнурова 5,5 миллиона рублей. В воровстве подозревают помощницу семьи популярного музыканта, от которой никто такого поступка не ожидал.

Как сообщает URA.RU, Анастасия Кулигина украла со счета супруги Сергея Шнурова полтора миллиона рублей, а еще три с половиной миллиона девушка забрала наличными те деньги, что артист получил на одном из концертов.

Сейчас бывшая помощница звезды находится под домашним арестом. Стоит отметить, что Анастасия Кулагина отрицает обвинение, касающееся воровства наличных денег. Однако девушка признала, что проводила махинации со счетами супруги Сергея Шнурова.

Ранее “Дни.ру” писали, что лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом.