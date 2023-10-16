«Детский мир» начнёт продавать пиво и вино

Сеть магазинов «Детский мир» планирует начать продажу пива, слабоалкогольных напитков и вина в своих магазинах – об этом сообщается в пресс-релизе белорусской компании.

«Детский мир» обладает большой базой клиентов, привыкших посещать магазин с самого детства, что может лечь в основу дальнейшего роста показателей бренда. Бренд попытается удержать их лояльность, предложив им продукты новой категории.

– Многие родители, приобретающие товары для детей, сами испытывают большую потребность в алкоголе. Именно её мы и решили удовлетворить, – пояснили авторы идеи.

Продажу алкогольной продукции организуют на кассах, не выставляя её в торговый зал, чтобы не привлекать внимания самых молодых покупателей. Сейчас прорабатываются вопросы акций, ассортимента и штрафов за отказ покупать спиртное.

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