«Детский мир» начнёт продавать пиво и вино
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Сеть магазинов «Детский мир» планирует начать продажу пива, слабоалкогольных напитков и вина в своих магазинах – об этом сообщается в пресс-релизе белорусской компании.
«Детский мир» обладает большой базой клиентов, привыкших посещать магазин с самого детства, что может лечь в основу дальнейшего роста показателей бренда. Бренд попытается удержать их лояльность, предложив им продукты новой категории.
– Многие родители, приобретающие товары для детей, сами испытывают большую потребность в алкоголе. Именно её мы и решили удовлетворить, – пояснили авторы идеи.
Продажу алкогольной продукции организуют на кассах, не выставляя её в торговый зал, чтобы не привлекать внимания самых молодых покупателей. Сейчас прорабатываются вопросы акций, ассортимента и штрафов за отказ покупать спиртное.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет