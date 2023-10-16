 

Осталась ни с чем: вдова Булдакова лишилась наследства

16.10.2023, 13:20, Разное
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После внезапной кончины “генерала” российского кино Алексея Булдакова в 2019 году его супруге досталась квартира в Москве, земля, машина и два дома. После похорон Людмила Алексеевна продала одно домовладение, второй коттедж сдала в аренду, жила в Москве и нужды ни в чем не испытывала.

Но недавно женщина узнала, что осталась ни с чем, как сообщает информационный портал “Общественная служба Новостей”. Вдова Булдакова лишилась наследства мужа по неизвестным причинам. Узнала она об этом случайно – когда ее племянница пошла оформлять субсидию. Оформить ничего не удалось, ведь родственнице сообщили, что права собственности у супруги покойного нет. Но, как это могло произойти, Людмила Алексеевна не может вспомнить.

Вдова Булдакова, по словам ее близкого друга Эдуарда Гладкого, лишилась права собственности еще в декабре прошлого года. И теперь вопрос о том, кто является собственником, решит суд. Интересы вдовы будет представлять Эдуард Гладкий, которому она безоговорочно доверяет. Людмила Алексеевна при успешном исходе дела собирается поделить наследство, по ее словам, между своей племянницей, Гладким и племянником мужа.

Вдова Булдакова очень сожалеет о том, что не продала имущество полностью после смерти супруга. “Надо было продать – и все, и забыть”, – уточнила она.


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