 

Собянин: В проектах профнавигации приняли участие более 1,3 млн школьников

16.10.2023, 12:10, Новости дня
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Экосистема профнавигации в столице охватила более 1,3 миллиона детей и подростков. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Большой популярностью пользуются площадки экосистемы в детских технопарках, отметил градоначальник. Юные москвичи пробуют свои силы в различных востребованных направлениях, чтобы понять, какая сфера им интересна больше всего.

Собянин уточнил, что в городе действует более 300 таких площадок. В их работе поучаствовали уже 713 тысяч школьников.

“Почти полсотни направлений подготовки и 400 программ обучения от биохимии до компьютерной анимации. Помимо долгосрочных программ, есть возможность пройти ознакомительные мастер-классы, а также поучаствовать в специальных акциях”, – заявил мэр.

Также востребован инновационно-образовательный комплекс “Техноград” на ВДНХ. Там представлены образовательные программы по 40 наиболее востребованным профессиям. В онлайн и офлайн-программах приняли участие более 450 тысяч учащихся.

Дети с четырех лет могут заниматься в Ресурсном центре профнавигации и развития компетенций. Представлено 18 программ и девять направлений. Также центр готовит столичных школьников и студентов ко всероссийским и международным соревнованиям.

Еще один проект – “Навыки будущего” – включает четыре блока: тренды инновационного развития и НТИ, технологическое предпринимательство, soft skills и цифровые навыки. Юные москвичи имеют возможность общаться с экспертами, участвовать в деловых играх, квизах, квестах и других мероприятиях.

Мэр Москвы ранее сообщил, что в городской системе образования работает 15 тысяч молодых учителей. Для педагогов разработали около 500 курсов повышения квалификации.


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