 

Синоптик рассказал об аномальном потеплении в регионах России

16.10.2023, 11:00, Новости дня
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В ближайшие дни в несколько регионов России придет аномальное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, настоящее бабье лето придет в Приволжский федеральный округ, а также на Урал. В Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях ожидается до +17 градусов днем. В Ханты-Мансийском округе в первой половине недели воздух прогреется до +13 градусов. Дневная температура в Омской, Новосибирской, Томской областях 17–18 октября поднимется до +16 градусов. Аномально тепло будет даже в холодной Якутии, отмечает телеканал “360”.


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