Aмериканцы не довольны внешней политикой Байдена — слишком мало помощи Израилю, слишком много — Украине

Опросы общественного мнения показали, что большинство американцев не одобряют подход Джо Байдена к решению конфликта в Палестине, пишет ABC News. При этом они отмечают, что Штаты должны ещё больше помогать Израилю. А вот на тот же вопрос о помощи Украине треть американцев отвечает, что её Киев получает больше, чем нужно.



AP

Большинство американцев одобряют действия своего правительства по поддержке Израиля в его войне против ХАМАС, как показал опрос общественного мнения, проведённый ABC News. Но в целом американцы не довольны подходом президента Джо Байдена к разрешению конфликта, а также рядом других вопросов. Издание отмечает, что это должно стать тревожным знаком для Байдена, который идёт на переизбрание.

49% американцев сказали, что США, по их мнению, делают примерно столько, сколько нужно для поддержки Израиля, а 29% считают, что и этого мало. Лишь 18% ответили, что США делают слишком много. Республиканцы гораздо чаще отвечают, что США делают слишком мало для поддержки Израиля, а большинство демократов и независимых избирателей считают, что Вашингтон адресует Израилю достаточный объём помощи.

Авторы исследования отмечают, что эти результаты отличаются от положения дел по другому актуальному конфликту — на Украине. Каждый третий американец говорит, что США делают слишком много для поддержки Украины. 42% респондентов считают, что Вашингтон делает достаточно, и 22% — что слишком мало. И тут уже, наоборот, республиканцы считают, что США делают слишком много для Украины.

Чиновники разного уровня продолжают однозначно поддерживать Израиль, отмечает автор статьи. «По моему указанию наши команды работают в регионе, в том числе напрямую общаются с правительствами Израиля, Египта, Иордании и других арабских стран, а также с ООН, чтобы увеличить поддержку и гуманитарную помощь после атаки ХАМАС, чтобы помочь Израилю, — заявил президент США Джо Байден. — Мы не можем упускать из виду тот факт, что подавляющее большинство палестинцев не имеют никакого отношения к ХАМАС и ужасающим нападениям ХАМАС. И в результате они тоже страдают».

При этом большинство американцев, 54%, отметили, что не одобряют его подход к конфликту между Израилем и ХАМАС. Своё одобрение выразили только 41% респондентов. По последним данным, в Израиле погибли 29 американцев.

Интересно, что 53% американцев считают, что США должны защищать израильское гражданское население. Но при этом 54% говорят, что США не должны защищать палестинцев. Ещё больше опрошенных, 63%, говорят, что в зону ответственности США не входит работа над созданием государства Палестина.

В преддверии года президентских выборов Байдену придётся бороться с низким уровнем доверия к нему по ряду вопросов. Большинство американцев по-прежнему не одобряют его подход к экономике, преступности, изменению климата, инфляции, насилию с применением огнестрельного оружия, ситуации с Россией и Украиной и иммиграцией из Мексики, пишет ABC News.

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