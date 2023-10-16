Рупор кремлевской пропаганды: Герой честных людей

Коммунист Томас Санкара стал героем Буркина-Фасо

Переходное правительство Буркина-Фасо объявило национальным героем Тома Санкару. Убитый 15 октября 1987 года в результате коварного предательства популярный молодой лидер превратился в культовую фигуру не только для буркинийцев. Сегодня Санкара — кумир исполнителей хип-хопа и регги, оставшийся в памяти людей «африканским Че Геварой» и «самым бедным президентом», который ездил на работу на велосипеде и совершил прорыв в борьбе с болезнями, голодом и неграмотностью.

Боевой офицер спецназа, ставший убежденным коммунистом; джазмен, написавший гимн Буркина-Фасо; оратор, давший своей стране название; автор экономического чуда, совершенного без западных советников и вопреки им; политик, который озаботился экологией еще до популярности в Европе «зеленых» партий; глубокий критик неоколониализма, объяснявший суть проблем Африки простыми и понятным всем словами — вот беглый и неполный перечень граней личности Санкары.

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Герой честных людей

В октябре 2023 года переходное правительство Буркина-Фасо объявило национальным героем Тома Санкару. Убитый 15 октября 1987 года в результате коварного предательства молодой лидер превратился в культовую фигуру не только для буркинийцев. Сегодня Санкара — кумир исполнителей хип-хопа и регги, оставшийся в памяти людей «африканским Че Геварой» и «самым бедным президентом», который ездил на работу на велосипеде и совершил прорыв в борьбе с болезнями, голодом и неграмотностью.

Боевой офицер спецназа, ставший убежденным коммунистом; джазмен, написавший гимн Буркина-Фасо; оратор, давший своей стране название; автор экономического чуда, совершенного без западных советников и вопреки им; политик, который озаботился экологией еще до популярности в Европе «зеленых» партий; глубокий критик неоколониализма, объяснявший суть проблем Африки простыми и понятным всем словами — вот беглый и неполный перечень граней личности Санкары.

Пришедший к власти в Буркина-Фасо в июле 2022 года 35-летний капитан Ибрагим Траоре, регулярно вспоминает о Санкаре и отдает ему дань уважения. Правительство переименовало проспект Шарля де Голля — один из крупнейших и самых известных в столице — в Бульвар Тома Санкара. «Присвоение статуса национального героя Тома Санкаре направлено на сохранение основополагающих ценностей, лежащих в основе республики», — пояснил журналистам представитель правительства.

Впрочем, в этом отношении Траоре и его соратники не сильно отличаются от многих тысяч активных представителей африканской молодежи, особенно в бывших французских колониях. «Санкаромания» выходит за пределы Буркина-Фасо, подчеркивало еще в 2012 году Jeune Afrique — ведущее панафриканское издание на французском языке.

«Санкара — это феномен, который шире границ Буркина-Фасо, — объяснял Jeune Afrique рэпер Серж Мартин Бамбара известный также, как Смоки, – Конго, Сенегал, Мали… Молодежь находится сейчас в поисках героев, которые должны прийти на смену Санкаре, и точка в этой истории еще не поставлена. Было поколение Шейха Анты Диопа, затем поколение Нкрумы и Лумумбы, а сегодня новое поколение носит имя Тома Санкара».



Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

Гарлем вместо Белого дома

Санкара – икона для многих молодых людей, а его наследие переживает возрождение, подтвержает и репортаж «Би-би-си». «Во многих такси по всей Западной Африке есть круглая наклейка с его изображением», — вынуждены были признать авторы материала, пытавшиеся разглядеть в непокорном лидере «автократа, ценившего дисциплину выше прав человека».

Популярность Санкары ощущается и в ЮАР, объясняла «Би-би-си» политический обозреватель Андиле Мнгшитама. По ее словам, во многом именно образом Санкары вдохновляется лидер третьей по величине партии «Борцы за экономическую свободу Африки» (EFF) Джулиус Малема. Последний стал известен в российских СМИ в 2023 году после нескольких публичных выступлений в поддержку России. «Мы — это Путин, а Путин — это мы. И мы никогда не поддержим империализм против президента Путина», — заявил он, выступая перед десятками тысяч африканцев.

Пока мировые СМИ зациклены на деспотах и ​​полевых командирах, имя Санкары, возможно, не является общеизвестным, однако для многих африканцев он был лидером почти такого же статуса, как Нельсон Мандела, писал в Huffingtonpost соучредитель панафриканской ассоциации Harambee в США Майкл Мунгаи.

«Нам нужно начать рассказывать свою собственную историю. Санкара и Лумумба — это тот тип африканцев, которых мы должны сделать знаменитыми, чтобы их место не заняли вооруженные мачете боевики и похитители детей, — пишет Мунгаи. «Пока у львов не появятся свои историки, рассказы об охоте всегда будут прославлять охотников», — цитирует публицист западноафриканскую пословицу».

«Я выступаю от имени матерей наших обездоленных стран, которые наблюдают, как их дети умирают от малярии или диареи, не подозревая, что существуют простые средства их спасти, — чеканил с трибуны ООН в октябре 1984 года недавно пришедший к власти молодой капитан в камуфляже и красном берете. — Наука транснациональных корпораций не предлагает им таких средств, предпочитая инвестировать в косметические лаборатории и пластическую хирургию, чтобы удовлетворить прихоти нескольких женщин или мужчин, чьей элегантной внешности угрожает слишком большое количество калорий в их чрезмерно обильных блюдах, от регулярности которых у вас — или, скорее, у нас из Сахеля — закружилась бы голова».

Речь политика из небольшой африканской страны прозвучала незадолго до заката социалистического лагеря и кризиса левых движений по всему миру, однако во многом опередила риторику антиглобалистов два десятилетия спустя:

«Я говорю и от имени ребенка. Ребенка бедняка, который голоден и украдкой наблюдает за изобилием в магазине для богатых. Магазин защищен витриной из толстого листового стекла. Его неприступные ставни охраняет полицейский в шлеме, перчатках и вооруженный дубинкой. Я говорю от имени художников — поэтов, живописцев, скульпторов, музыкантов и актеров — хороших людей, которые видят, что их искусство «проституируется» алхимией трюков шоу-бизнеса. Я взываю от имени журналистов, которые вынуждены либо молчать, либо лгать, чтобы не страдать от крайне низкого уровня безработицы. Я протестую от имени спортсменов всего мира, чьи мускулы эксплуатируются политическими системами или современными работорговцами».

Показательным стал и поступок Санкары после этого исторического выступления. Вместо встречи с Рональдом Рейганом, который в аудиенции отказал, молодой африканский лидер направился из штаб-квартиры ООН прямо в Гарлем — сердце афроамериканского Нью-Йорка. Там, под овации молодежи, собравшейся в школьном зале, Санкара выступил с еще более горячей речью против расизма и неоколониализма. «Для африканского революционера Белый дом находится в Черном Гарлеме!» — с присущей ему обаятельной улыбкой рассуждал Санкара, демонстрируя свой пистолет на поясе.

Спецназовец-марксист

Санкара родился в 1949 году в городке Яко, тогда еще входившим в колониальные владения Франции. Отец будущего президента был военным и участвовал во Второй Мирой войне. Санкара стал третьим из 10 детей в семье. Когда ему было 11 лет, Республика Верхняя Вольта (так раньше, по названию реки, французами именовалась Буркина-Фасо) получила формальную независимость от Франции.

Большая часть населения страны жила в крайней бедности. Правители сменялись в результате переворотов. При этом армия сильно зависела от Франции, получая вооружение и инструкторов из Парижа. Экономика также существовала за счет французских кредитов, которые шли на роскошную жизнь лояльных элит, но расплачиваться за них приходилось всему населению.

Какое-то время Санкара учился в семинарии, но в итоге выбрал военную службу. В 20 лет он отправился на обучение военному делу в академию на Мадагаскаре — другой бывшей французской колонии. В тот период на острове начались студенческие бунты и протесты против местного авторитарного режима. Под влиянием политической и социальной ситуации в африканских странах у Санкара формируются социалистические убеждения. Он восхищается Кубинской революцией, зачитывается работами Маркса и Ленина.

После Мадагаскара Санкара прошел подготовку в парашютной школе в Париже. В 1974 году Санкара прославился как один из героев вооруженного конфликта с Мали. При этом своим участием в боевых действиях молодой офицер не гордился, а позже и вовсе стал называть кровопролитие между двумя соседними странами бессмысленным. Известности капитана способствовали его ораторский талант, музыкальные способности —- герой войны еще и играл на гитаре в джаз-бэнде, а также превосходная спортивная форма. В конце 1970-х благодаря популярности и боевым заслугам Санкару назначили руководителем центра подготовки командос. Постепенно он нашел среди военных единомышленников, вместе с которыми Санкара создал подпольную «Группу офицеров-коммунистов».

В начале 1980-х молодые военные поддержали свержение коррумпированного режима генерала Сангуле Ламизаны. Санкара даже получил должность министра информации в новом правительстве, но быстро перешел в оппозицию к новым властям. Взявший власть Сайе Зербо только укрепил авторитарный режим и коррупционные схемы предшественника. За критику властей Санкару несколько раз арестовывали, однако популярность спасала харизматичного капитана от более жестких репрессий. Еще через два года в результате очередного переворота президентом Верхней Вольты стал Жан-Батист Уэдраого, который решил использовать политический капитал Санкары и назначил опального капитана премьер-министром. В новом качестве Санкара встречался с Фиделем Кастро, левым мозамбикским президентом Саморой Машелом и лидером Народного революционного правительства Гренады Морисом Бишопом.

Вскоре Санкара стал открыто призывать к конкретным мерам по освобождению страны от европейского господства. Его активность обеспокоила французского президента Франсуа Миттерана. Весной 1983 года в Верхнюю Вольту прибыл советник французского лидера по делам Африки — его сын Жан-Кристоф Миттеран. Дипломат призвал Уэдраого принять меры против опасного премьера. Санкару сняли с должности и поместили под домашний арест.

Но такие действия спровоцировали народные волнения, на фоне которых соратники Санкары организовали переворот. В августе 1983 года преданные ему солдаты и офицеры столичного гарнизона заняли стратегически важные объекты. Полностью лишившийся народной поддержки Уэдраого не смог помешать мятежникам. Санкару освободили и назначили президентом Национального революционного комитета.

Инфраструктура, деревья и вакцина

В 1984 году Санкара переименовал страну в Буркина-Фасо, что на местных языках означает «Страна честных людей». На новом государственном гербе появилась африканская версия серпа и молота — автомат Калашникова и мотыга.

Санкара сократил зарплаты чиновникам и заменил все «мерседесы» госслужащих на Renault 5 – самый дешевый автомобиль, который тогда можно было найти в стране. Сам Санкара жил в скромном кирпичном доме, ездил на работу на велосипеде, носил только хлопчатобумажную одежду местного производства и запретил ставить в своем кабинете кондиционер, как недоступную народу роскошь.

В ноябре 1984 года правительством Санкары была реализована крупнейшая в стране кампания вакцинации от инфекционных заболеваний. При помощи кубинских волонтеров были привиты 2,5 миллиона детей в Буркина-Фасо и на приграничных участках соседних стран. Показатели детской смертности, до этого наивысшие в мире (280 смертей на 1000 новорожденных), снизились в два раза. Правительство Санкары стало первым в Африке, официально признавшим эпидемию СПИДа. В Буркина-Фасо началось распространение средств контрацепции и сексуальное просвещение.

Санкара инициировал масштабное обучение грамоте на местных языках. Женщины были уравнены в правах с мужчинами и получили доступ к образованию. Поощрялась их работа в правительстве и поступление на службу в армию. Были запрещены такие практики, как женское обрезание и принудительные браки.

Одним из первых решений Санкары стало лишение племенных вождей их привилегий и земли, а также отмена выплаты им дани и обязательных отработок для крестьян. Наделы, принадлежавшие феодальным землевладельцам, были перераспределены в пользу обрабатывающих их крестьян. Правительство занялось строительством плотин и водохранилищ.

В результате аграрной реформы, за три года урожайность пшеницы возросла с 1700 до 3800 кг на гектар. Резко выросло производство хлопка и тканей. Запрет на импорт фруктов и овощей побудил торговцев поставлять собственную продукцию на внутренний рынок страны. Для сбыта была создана национальная сеть магазинов. До этого бедная тропическая страна зачем то ввозила яблоки из Франции, недоумевал Санкара. Бывший докладчик ООН Жан Циглер говорил, что реформы Санкары вызвали настоящий сельскохозяйственный бум: «проблема голода в этой стране осталась в прошлом».

В Буркина-Фасо заработали программы по строительству дорожной инфраструктуры, кирпичных заводов, жилья, колодцев и водоемов. Были списаны долги мелких арендаторов, отменен подушный налог. За четыре года в стране была создана дорожная инфраструктура, связывающая между собой все районы. Стратегические предприятия страны были национализированы.

Задолго до европейских политиков Санкара стал уделять большое внимание вопросам экологии. При нем были запрещены охота и разрушительные лесозаготовки. За время президентства Санкары были созданы около 7000 лесопитомников и высажены 10 миллионов деревьев, остановивших расползание пустыни Сахара на юг.

Долг, за который могут и убить

Все эти проекты предполагали массовую мобилизацию народа, который впервые стал строить свою страну собственными руками, что Санкара считал наиболее важным достижением. По примеру Кубы в Буркина-Фасо были созданы Комитеты защиты революции (КЗР) — массовые организации, в рамках которых среди прочего производилось вооружение народной милиции. КЗР отвечали и за вопросы безопасности, и за политическую подготовку, и за санитарную ситуацию, и за контроль над расходованием бюджетных средств, и за импортозамещение. Для ограничения всевластия профессиональной армии было создано народное ополчение SERNAPO (Service National et Populaire). «Без патриотической политподготовки солдат — всего лишь «потенциальный преступник», — говорил Санкара.

К фетишизму избирательной демократии Санкара относился скептически: «Те, кто время от времени организует выборы и беспокоится о людях только перед каждым избирательным актом, не имеют по-настоящему демократической системы. […] Мы не можем представить себе демократию без того, чтобы власть во всех ее формах не была передана в руки народа; экономическая, военная, политическая, социальная и культурная власть».

Санкара обличал Вашингтон за поддержку Израиля и режима апартеида в ЮАР и призвал африканские страны бойкотировать летние Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. Буркинийский лидер резко осудил вторжение США в Гренаду, за что в Вашинтгоне ответили введением санкций против Буркина-Фасо. Санкара публично поддерживал палестинцев, никарагуанских сандинистов и подпольщиков из южноафриканского АНК Нельсона Манделы. Капаитан поддерживал хорошие отношения с лидером Ливийской Джамахирии Муаммаром Каддафи. Фиедль Кастро наградил Санкару высшей наградой кубинского государства — орденом Хосе Марти.

«Я был восхищен историей Советского Союза. Историей, которая наложила отпечаток на весь мир и сделала Советский Союз притягательной силой. Мы хотели бы сотрудничать с вашей страной, которая располагает многим из того, что нас интересует, и которая может и у нас найти то, что может заинтересовать ее», — говорил Санкара во время визита в СССР на встрече с Андреем Громыко.

В СССР Санкара посетил Мавзолей и кремлевский кабинет Ленина, возложил венки к могиле неизвестного солдата в Москве и на Пискаревском кладбище в Ленинграде. «Нет фашизму! Нет империализму! Мы победим! Родина или смерть!» — произнес впечатленный рассказами о подвигах во время блокады Ленинграда Санкара, отдав честь у мемориала советским солдатам на манер буркинийского спецназа.

Молодой политик хорошо понимал разницу между взаимовыгодным сотрудничеством с СССР и «помощью» Запада.

«Тот, кто тебя кормит, обычно навязывает тебе свою волю», — говорил Санкара. С момента вступления в должность он отказался от выплат Международного валютного фонда, поскольку знал, что с их помощью африканцам навязывают финансовое рабство. Простыми и понятными словами Санкара обличал «помощь» Африке от западных держав и международных экономических организаций неолиберального толка вроде МВФ и Всемирного банка.

По словам Санкары, долг — это умело организованное завоевание Африки, при котором рост и развитие регулируются внешними игроками.

В 1987 году на встрече Организации африканского единства в Аддис-Абебе Санкара призвал других лидеров отказаться от выплат навязанных коррумпированными элитами займов. «Если Буркина Фасо одна откажется выплачивать долги – то меня уже не будет на следующей конференции» – рассуждал Санкара с присущей ему иронией, как всегда срывая овации. Увы, так и случилось – во время следующей конференции популярный буркинийский лидер уже лежал в могиле.

И ты, брат!

«Идеи нельзя убить, идеи никогда не умирают», — сказал Санкара за неделю до своего убийства. Фразе, сказанной к 20-летию гибели Че Гевары, суждено было стать эпитафией на могиле самого Санкары. К тому времени соратники уже предупреждали своего лидера о реально грозящей ему опасности. У этой угрозы было конкретное имя. Яркая жизнь Санкары оборвалась даже не кинематографическим, а почти евангельским сюжетом о предательстве.

Заговор против народного президента возглавил его ближайший друг, соратник и сослуживец — Блез Компаоре. Именно он когда-то организовал мятеж, освободивший Санкару и приведший капитана к власти. Санкара искренне называл Компаоре своим братом.

К 1987 году между мечтателем Санкарой и становившимся все более прагматичным Компаоре росло напряжение. До президента доходили слухи о возможной подготовке мятежа. Кое-кто даже предлагал превентивно арестовать старого товарища. Но как рассказывают соратники Санкары, он отвечал: даже если заговор — правда, то такова судьба и лучше самому пойти на плаху, чем арестовать «брата». Несмотря на размежевание с Компаоре в последние два года, за несколько дней до убийства Санкара встретился с ним, вспоминали соратники президента. По другой версии, правительство Санкары все-таки готовило арест Компаоре и тот действовал на упреждение. Так или иначе, в историю Африки предателем дружбы вошел именно Капмпаоре. Санкару заговорщики убили вместе с двенадцатью оказавшимися рядом товарищами.

«Блэз редко говорил Санкара правду, Санкара — ничего не скрывал от Блэза… — писал публицист Адам Сигире в книге «Blaise Compaoré, le règne d’un Ange?! Paroles d’un insurgé» — Компаоре был не революционером, но реакционером. В его крови не было ни одного микроба Революции. Это был усердный льстец. Он не был вдохновлен Революцией. Он любил компромиссы и готов был на них соглашаться. Он стремился и желал роскоши. Компаоре восхищался Франсуа Миттераном. Он хотел жить как тубаб» (прозвище белых европейцев в центральной и западной Африке — АИ).

Энергичная деятельность «африканского Че Гевары» раздражала многих — привыкшие помыкать африканцами власти Франции, лишенных роскоши бюрократов, оставшихся без земли и податей вождей племен, завистливых и коррумпированных президентов соседних государств. Кто из них был причастен к заговору, плодами которого воспользовался Компаоре, достоверно неизвестно.

В 2017 году президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Буркина-Фасо пообещал рассекретить документы спецслужб об убийстве Санкары. Три архива документов действительно были переданы в судебные инстанции Буркина-Фасо, однако эти документы не убедили юристов, посчитавших, что французский президент в действительности не раскрыл никаких существенных данных. В апреле 2021 года французская левая газета L’Humanite опубликовала свидетельства, указывыающие, что французские спецслужбы по меньшей мере помогали заговорщикам заметать следы.



Барак Обама и Блез Компаоре в Белом доме, август 2014 года

С кем бы ни согласовывал Компаоре переворот, захватив власть в Буркина-Фасо на следующие 27 лет, он планомерно превращал страну обратно в вотчину МВФ и колонию европейских стран. Компаоре отменил национализацию предприятий, восстановил жалования чиновникам и купил личный «Боинг» на средства, предназначавшиеся для реконструкции пригородов Уагадугу. После выборов 1991 года, в которых приняло участие всего 7 % избирателей (99 % из которых отдали голоса за действующего президента) Буркина-Фасо получила под гарантии Франции кредит от МВФ на $67 млн.

В 2006 году Комиссия ООН по правам человека призвала власти Буркина-Фасо расследовать убийство Санкары. Все изменилось, когда в 2014 году народные протесты свергли Кампаоре. С тех пор политик скрывается в соседнем Кот д’Ивуаре, власти которого покрывают престарелого автократа. В 2015 году останки Санкары и 12 его сподвижников были эксгумированы. По крайней мере восьми фигурантам дела об их убийстве были предъявлены обвинения. В 2022 году после шестимесячного судебного разбирательства военный трибунал заочно приговорил Компаоре к пожизненному заключению.

Тела Санкары и его товарищей захоронены в мемориале, установленном на месте их убийства. 15 октября 2023 года в стране впервые на государственном уровне пройдёт «национальная и международная церемония чествования жертв».

Елизавета Антонова, Михаил Иванов

https://afrinz.ru/2023/10/geroj-strany-chestnyh-lyudej-istoriya-kapitana-sankary-kotoromu-aplodirovali-gromyko-i-garlem/ – цинк

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