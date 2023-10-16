 

Rozetked: перемотка и повтор треков в Spotify стали платными

16.10.2023, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С начала октября 2023 года Spotify ввел ограничения для бесплатных пользователей в Индии, что привело к изменениям в использовании этого музыкального сервиса.

Теперь индийские пользователи, не имеющие подписки, потеряли доступ к ряду базовых функций, которые они могли использовать с момента запуска сервиса в этой стране в 2019 году. Им не разрешено ставить треки на повтор, перематывать их, выбирать порядок воспроизведения песен в плейлистах и переключаться на предыдущий трек. Важно отметить, что эти ограничения уже распространяются на бесплатных пользователей во всех других странах, где доступен Spotify.

Кроме того, Spotify внедрил новый режим Smart Shuffle для бесплатных пользователей. Он предоставляет рекомендации, основанные на настроении и жанре выбранных треков в их плейлистах. Однако функция “Перемешать” теперь доступна только для подписчиков Spotify Premium.

Эти изменения затронули не только пользователей в Индии, но также тех, кто использовал индийские аккаунты в других странах, включая Россию. Напомним, что Spotify был запущен в РФ в июле 2020 года, но уже в апреле 2022 года сервис объявил о прекращении своей деятельности в Российской Федерации. Чтобы продолжить им пользоваться многие россияне переключились на аккаунты других регионов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Минусанули

17.10 / Тюменские ученые открыли синтез уникального соединения для связи 6G

17.10 / Мнение: Вред от Анны Политковской

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Тик-ток победителя

17.10 / Любители говядины на 44% чаще болеют диабетом

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В лесах под Кременной

16.10 / Скандалы: «Карабкаются по стене беспокойства»

16.10 / Археологи расшифровали 3500-летние анатолийские хеттские иероглифы

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: С задержкой в 2 года

16.10 / Скандалы: Лидеры ХАМАС купаются в роскоши, пока палестинский народ живет в нищете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика