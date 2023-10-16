Rozetked: перемотка и повтор треков в Spotify стали платными

С начала октября 2023 года Spotify ввел ограничения для бесплатных пользователей в Индии, что привело к изменениям в использовании этого музыкального сервиса.

Теперь индийские пользователи, не имеющие подписки, потеряли доступ к ряду базовых функций, которые они могли использовать с момента запуска сервиса в этой стране в 2019 году. Им не разрешено ставить треки на повтор, перематывать их, выбирать порядок воспроизведения песен в плейлистах и переключаться на предыдущий трек. Важно отметить, что эти ограничения уже распространяются на бесплатных пользователей во всех других странах, где доступен Spotify.

Кроме того, Spotify внедрил новый режим Smart Shuffle для бесплатных пользователей. Он предоставляет рекомендации, основанные на настроении и жанре выбранных треков в их плейлистах. Однако функция “Перемешать” теперь доступна только для подписчиков Spotify Premium.

Эти изменения затронули не только пользователей в Индии, но также тех, кто использовал индийские аккаунты в других странах, включая Россию. Напомним, что Spotify был запущен в РФ в июле 2020 года, но уже в апреле 2022 года сервис объявил о прекращении своей деятельности в Российской Федерации. Чтобы продолжить им пользоваться многие россияне переключились на аккаунты других регионов.