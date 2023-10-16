Максим Решетников рассказал о развитии отношений с Узбекистаном

Министр экономики Максим Решетников пояснил о сотрудничестве с Узбекистаном и перспективах совместных инвестиционных проектов. Узбекистан, как большой развивающийся рынок, представляет значительный интерес для российских инвесторов. За последний год товарооборот между странами вырос на 26%, и эта тенденция продолжается. Страна успешно адаптировалась к российским механизмам поддержки инвестиций, таким как технопарки и особые экономические зоны, что также способствует активному привлечению российских компаний.

Соседний Китай становится важным импортным партнером для России, в то время как Узбекистан сосредотачивает свои усилия на активном увеличении экспорта. В прошлом возникали различные вопросы и разногласия, включая нефтегазовую химию, но стороны достигли соглашений и сбалансированной политики. Узбекские производители обязались соблюдать ценовые обязательства и объемы поставки на рынок ЕАЭС. Это способствует снижению цен и поддерживает конкуренцию, хотя по-прежнему есть вопросы относительно ценообразования.

В рамках экономических переговоров с Узбекистаном обсуждается множество вопросов, включая дальнейшее развитие торговли, проекты промышленной кооперации и совместные производства. Особое внимание уделяется расширению российских инвестиций в узбекскую экономику, сегодня там уже представлен портфель проектов на сумму 2,7 трлн рублей.