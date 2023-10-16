 

Легендарный хит Шатунова зазвучит по-новому – SHAMAN решил перепеть песню “Седая ночь”

16.10.2023, 9:50, Разное
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Еще пару лет назад популярный исполнитель ходил по разным передачам, выпускал песни и мечтал о славе и признание народа. К своей мечте музыкант шел более пятнадцати лет. Сейчас SHAMAN один из самых популярных и обсуждаемых звезд в российском шоу-бизнесе.

Стоит отметить, что песня “Я русский” сейчас крутится во всех хит-парадах и играет на разных мероприятиях. А концерты Ярослава Дронова собирают многочисленную аудиторию поклонников. Как известно, путь к славе SHAMAN прошел рука об руку со своей супругой, которая ни на минуту не переставала верить в него.

Недавно жена популярного артиста поделилась историей о том, как собиралась выходить замуж за будущую звезду. По ее словам, знакомые смеялись и не верили, что у Ярослава Дронова что-то получится. Теперь возлюбленная артиста смеется над ними, ведь SHAMAN является лучшим певцом России по мнению общественности.

В недавнем интервью с Пятым каналом SHAMAN заявил, что готовиться перепеть песню “Седая ночь”. По его словам, легендарный хит Юрия Шатунова зазвучит по-новому. Он убежден, что самое главная задача не испортить песню, ведь все уже привыкли к ней.

“Главное не испортить эту песню, потому что все привыкли к такому варианту, образцовому”, – цитирует 360 SHAMAN’а.

Ранее “Дни.ру” писали, что отец впервые рассказал о роли денег Пугачевой в становлении SHAMANа.


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