 

Педофил и сторонник Путина Скотт Риттер: Европа живёт в своих фантазиях — ей пора «проснуться» и признать поражение

16.10.2023, 9:45, Новости дня
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Европа живёт в своём мире фантазий и ожиданий, которым не суждено воплотиться в реальность, заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. Европейские лидеры постоянно говорят о вложении в вооружённые силы, но дальше разговоров дело не заходит: у Европы нет денег, проблемы с энергетикой и нет доступа к сырью.

Хорошая новость заключается в том, что русские побеждают. Поэтому можно не беспокоиться, что Украине придётся отвоёвывать российские территории, а РФ — применять ядерное оружие. Но это просто показывает, насколько глуп весь этот конфликт и насколько Запад не готов к тому, что происходит и что будет происходить. 

Вспомните, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, уже некоторое время говорит, что поражение Украины будет поражением НАТО. Что ж, НАТО, просыпайтесь, вас только что победили. Вас победили! И что вы теперь собираетесь делать? Вступить в войну, а с чем? У вас ничего не осталось, вы всё отдали украинцам, всё уничтожено. 

Вы так много говорите о том, сколько денег собираетесь вложить в развитие вооружённых сил, но откуда эти деньги возьмутся? Немецкая экономика находится в состоянии свободного падения, французская экономика — в свободном падении, британская экономика — в свободном падении, итальянская экономика еле держится на плаву. Так откуда возьмутся деньги? О каком промышленном потенциале идёт речь? Вы не можете позволить себе энергию, а значит, не можете обеспечить производственный процесс. Для производства оружия необходимо выплавлять сталь, а у вас нет доступа к сырью. 

Европа буквально живёт в своём фантастическом мире ожиданий, которым не суждено оправдаться в реальности.

Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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