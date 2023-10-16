“В Россию не вернется” – друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой
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После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с
детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации “Внуково-3” частным
бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт
“даркон” Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в
Иерусалиме 22 мая прошлого года.
А что думает об этом ее резонансном отъезде гитарист и композитор
Александр Левшин? Он ведь съел с Примадонной, что называется, пуд соли. В 1980
году Левшин был приглашен на студию “Мелодия” для участия в записи песен Аллы
Пугачевой: “Дежурный ангел”, “Усталость”, “Как тревожен этот путь”. После
совместной работы Примадонна позвала его “Рецитал” в качестве музыканта. После
создания в 1987-м “Театра песни Аллы Пугачевой” Левшин стал участвовать в
концертах Примадонны как гитарист, солист и автор-исполнитель.
“Все люди, которые сейчас находятся в Израиле, очень сильно
рискуют, – уверен Левшин. – Но после того вероломного нападения, которое
произошло на эту страну 7 октября, всем надо сплотиться. Особенно в этой связи
я переживаю за Аллу Пугачеву. И очень надеюсь, что ее все происходящее не коснется”.
Левшин пояснил свои страхи: “Она приехала туда для комфортной
жизни, хотела, чтобы ее дети жили в теплой стране. Да, я знаю, что они сейчас ходят
там в бомбоубежище. Но даже после случившегося горя она в Россию не приедет. Она
знает, как и что делать, и не надо ей в этом мешать. В Израиле Алла уже
наладила какой-то свой быт, дети учат иврит. И решили пустить в той стране
корни, тем более, муж певицы (признан иноагентом – Прим. ред.) – еврей по маме, с которой я был знаком.
И он давно мечтал переехать в Израиль – голос крови никто не отменял. Ему всегда
нравилась эта страна”.
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