 

“В Россию не вернется” – друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой

16.10.2023, 8:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с
детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации “Внуково-3” частным
бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт
“даркон” Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в
Иерусалиме 22 мая прошлого года.

А что думает об этом ее резонансном отъезде гитарист и композитор
Александр Левшин? Он ведь съел с Примадонной, что называется, пуд соли. В 1980
году Левшин был приглашен на студию “Мелодия” для участия в записи песен Аллы
Пугачевой: “Дежурный ангел”, “Усталость”, “Как тревожен этот путь”. После
совместной работы Примадонна позвала его “Рецитал” в качестве музыканта. После
создания в 1987-м “Театра песни Аллы Пугачевой” Левшин стал участвовать в
концертах Примадонны как гитарист, солист и автор-исполнитель.

“Все люди, которые сейчас находятся в Израиле, очень сильно
рискуют, – уверен Левшин. – Но после того вероломного нападения, которое
произошло на эту страну 7 октября, всем надо сплотиться. Особенно в этой связи
я переживаю за Аллу Пугачеву. И очень надеюсь, что ее все происходящее не коснется”.

Левшин пояснил свои страхи: “Она приехала туда для комфортной
жизни, хотела, чтобы ее дети жили в теплой стране. Да, я знаю, что они сейчас ходят
там в бомбоубежище. Но даже после случившегося горя она в Россию не приедет. Она
знает, как и что делать, и не надо ей в этом мешать. В Израиле Алла уже
наладила какой-то свой быт, дети учат иврит. И решили пустить в той стране
корни, тем более, муж певицы (признан иноагентом – Прим. ред.) – еврей по маме, с которой я был знаком.
И он давно мечтал переехать в Израиль – голос крови никто не отменял. Ему всегда
нравилась эта страна”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Мнение: Притормози, притормози!

16.10 / В России начнут выпускать предметы личной гигиены с портретами иностранных агентов

16.10 / «Лаборатория Касперского»: доля опасных уязвимостей в ПО с открытым кодом выросла на 8%

16.10 / Первый выход Петрова с женой в свет с треском провалился

16.10 / Мнение: Борьба за право не рожать

16.10 / Мнение: Глютен и лактоза в России не страшны!

16.10 / Новый тест,позволяющий определить биологический возраст по состоянию здоровья

16.10 / Инфобизнес: как отличить надежных экспертов от мошенников

16.10 / Мнение: О третьем «Майдане»… Ну что, начинается?

16.10 / Около 40 процентов суши Земли испытывают дефицит питьевой воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика