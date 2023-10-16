 

Первый выход Петрова с женой в свет с треском провалился

16.10.2023, 8:40, Разное
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Как признается актер Александр Петров, он любит спонтанность. Видимо, тяга к внезапным переменам сыграла свою роль в скорой женитьбе звезды российского кинематографа. Александр Петров после двух месяце знакомства женился на девушке по имени Виктория, с которой он познакомился на улице. Это стало шоком для его поклонников и близких. Ведь он несколько лет до этого встречался со своей коллегой Стасей Милославской.

Актер не спешит делиться подробностями жизни своей новоиспеченной супруги. Да и Виктория лишь один раз в своем блоге коротко упомянула о бракосочетании. Публичных совместных выходов у молодоженов тоже не было. И вот на днях пара появилась на премьере моноспектакля Петрова “Планета Максимус”. Однако совместным появлением это сложно назвать.

Александр Петров давал интервью, шутил, рассказывал о семейной жизни, в то время как его жена скромно сидела в зале. По красной ковровой дорожке актер тоже шел один. И только после завершения мероприятия главный герой вечера подошел к своей молодой жене, взял за руку и вышел вместе с ней.

Такое поведение не может не вызывать вопросов: почему супруги были порознь и в чем причина того, что Виктория одиноко сидела в зале? Первый выход Петрова с женой в свет с треском провалился, не иначе.

Александр Петров также успел представить на презентации свои стихи. Некоторые из них были посвящены молодой жене.


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