 

Мнение: Борьба за право не рожать

16.10.2023, 8:25, Разное
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В Польше яростные выборы завершились в воскресенье, но в нашем болоте их комментируют вяло, общий рефрен – какая бы партия или коалиция ни победила, все будут настроены враждебно к РФ, а поэтому, мол – какая нам разница? Очень близорукий нарциссизм, на мой взгляд, особенно – корчить из себя обиженных, «ну почему нас все так не любят, ааа-аааа!»

После того, что мы отмочили полтора года назад, негативное отношение к России – в мире норма, нравится это кому-то или нет. То есть скорее подозрение должен вызывать тот, кто пытается с РФ «дружить»: вот это точно будет какой-то подонок или государство-отморозок, которое за свое «хорошее отношение» собирается ободрать несчастный (на самом деле нет) русский народ как липку. В связи с этой «новой нормальностью», которая для России наступила 24 февраля прошлого года, неприятие РФ новой (или старой) властью Польши следует принять как должное, и озаботиться чем-то более интересным.

Лично я буду «болеть» за партию Туска, а точнее – против нынешнего тандема Дуда – Качиньский. Надоел этот наползающий на человечество средневековый крестьянский маразм под соусом «религии», вроде запрета абортов. Почему сельское жлобьё никак не может оставить в покое горожан, и непременно стремиться навязать городу свои убогие представления о прекрасном – куда ходить, что носить, с кем и в каких позах трахаться, рожать или не рожать? В Польше эти неугомонные труженики полей, считающие себя очень набожными, традиционно сильны, горожан там (и особенно горожанок) давно теснят и ломают через колено – но вот как раз в этом году они собрались с силами и на этих выборах решили дать правящим клерикалам решительный бой. Во главе сил Сопротивления – Туск. Продолжат крестьяне-христиане душить свой польский Город, или тренд удастся переломить в сторону цивилизации и терпимости – я еще не знаю, специально не смотрю. Узнаю завтра, когда проснусь.

Источник: Размышления вольного социолога


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