Мнение: Глютен и лактоза в России не страшны!

Можно спать спокойно. Фффух, а я так волновался… Серьезно, сколько ни смотрю все последние годы на кокетливые надписи в продуктовых – “не содержит глютена”, “не содержит лактозы” – и всё никак не мог врубиться: о чем это? Что за страшилки? Какой дурак по такому поводу будет переживать? И вот моя френдесса, заслуженный врач Марина Мозжерова разъяснила, наконец, что к чему. Как всегда, оказалось, что у нас тут действительно земля обетованная:



“Тут в комменты к одному посту, где народ веселится над очередным слезливым рассказом ТВ о нелегкой жизни немецких пенсионеров, пришла чудесная женщина из разряда тех, кого рвет на родину с растленного Запада, но они героически терпят (выполняя секретное задание Родины, наверное?) с потрясающим комментом:

“Кстати, у моей семьи непереносимости лактозы и пшеницы проявляются именно в Германии сильнее. Причем, за последние года 3-4 .В странах СНГ на это вообще никаких реакций”

Все-таки катастрофическое снижение уровня образования у нынешних пропагандистов поражает. Хоть бы что-то типа университета марксизма-ленинизма для них организовали. Или бы консультантов приглашали, что ли.

Надо же так замечательно подтвердить , что в РФ молочная продукция не содержит молока! Чтобы иметь непереносимость лактозы, надо, чтобы в продукте была лактоза – молочный сахар, углевод, содержащийся в натуральном молоке.

А если в “молоке” свежего молока от коровы процентов 10-20%, остальное – пальмовое масло, сахар, сухая подсырная или творожная сыворотка, сухое обезжиренное молоко да вода – фиг вы там найдете лактозу. Потому и непереносимости лактозы не будет – нечего не переносить.

По второму пункту имею сказать следующее.

“Непереносимость пшеницы” – это нарушение толерантности к глютену, углеводу, которого больше всего в пшенице твердых сортов. В РФ выращиваются фуражные сорта пшеницы, твердых практически нет своих, покупают за границей, смешивают с фуражными. А в горохе, сое и прочих добавках глютена нет.

Самое забавное, что я читала лекции врачам о врожденной и транзиторной лактазной недостаточности и нарушении толерантности к лактозе. И еще в 2015 году нашла в открытых источниках любопытный факт: молочное стадо в РФ сокращалось, а выработка молочных продуктов росла. Парадокс, однако.

А тут вот прилетело, откуда не ждали, подтверждение качества и безопасности наших продуктов для людей с нарушениями углеводного обмена: ни лактозы, ни глютена!

Спасибо нашим пропагандистам, умеющим укусить самих себя за хвост (МАРИНА МОЗЖЕРОВА).

Какая все-таки прелесть! А кто-то еще говорил, что партия и правительство нас не берегут!