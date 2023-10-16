Новый тест,позволяющий определить биологический возраст по состоянию здоровья

Недавно разработанный и инновационный тест предоставляет возможность определить биологический возраст человека по его состоянию здоровья. Этот уникальный метод, основанный на последних достижениях научного прогресса, открывает новые перспективы и возможности для оценки нашего физического состояния и прогнозирования продолжительности жизни.

Обычно наш возраст определяется согласно календарю с учетом даты рождения, однако этот способ не всегда точен, так как у разных людей в один и тот же биологический возраст могут быть различия в здоровье и физической активности.

Новый тест берет во внимание множество факторов, связанных с нашим здоровьем, и анализирует наличие или отсутствие возрастных признаков, которые могут оказывать влияние на долголетие и качество жизни. Он основан на объективных показателях, таких как уровень физической активности, состояние сердечно-сосудистой системы, функциональность