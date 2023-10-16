Мнение: О третьем «Майдане»… Ну что, начинается?

От любви до ненависти — один шаг, как мы помним. Нынешний украинский президент Владимир Зеленский, похоже, эту дистанцию уже преодолел. Его позиции за рубежом пошатнулись вследствие целой череды конфликтов со спонсорами, а внутри страны… Положение вчерашнего кумира «сопротивляющейся Украины» можно охарактеризовать русской идиомой из двух слов — «хуже губернаторского». Уже и недавние сторонники наперегонки спешат сдать бывшего патрона, становящегося всё более токсичным в глазах не только западных элит.

Ситуация революционная, как говорил классик. Или «майданная», что ближе украинскому менталитету.

Неожиданно резко насчёт своего вчерашнего босса высказался бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он прямо и резко заявил, что украинское руководство «исчерпало предел компетенции». А поэтому, «несмотря на опасения людей», нужно провести выборы.

По мнению недавнего рупора «украинского сопротивления», нынешнее руководство страны загнало ситуацию в тупик, совершив целый ряд ошибок на поле боя, а также во внешней и внутренней политике. В частности, ради «мифа о «Фортеции [крепости] Бахмут» было потрачено очень много войск, техники и ресурсов, которые можно было бы использовать и которых сейчас не хватает ВСУ. Более того, ситуация ухудшается: украинское командование продолжает стачивать силы и средства, стремясь отбить город обратно, чтобы добиться хотя бы имиджевой перемоги в условиях разочаровывающих результатов распиаренного контрнаступления. «Взятие Бахмута обратно не дает ничего, кроме скромного оперативно-тактического успеха. Но ошибка уже сделана, и ее продолжают усугублять», — считает Алексей Арестович.

Кроме того, увязнув в «контрнаступе», Киев не возводит на поле боя оборонные сооружения, подобные «линии Суровикина», которые позволили бы резко увеличить устойчивость украинских сил. «Этого сделано не было, и это вторая наша стратегическая ошибка», — говорит теперь экс-спикер Офиса президента Украины. По его словам, решение о стратегическом масштабе оборонных рубежей могло быть принято только политическим, а не военным руководством страны. Более того, «за стратегическими ошибками в поле маячат стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике — коррупция, реальная перспектива сокращения помощи Украине, затягивание гаек внутри страны, разрушение отношений с ближайшими соседями», — считает он, добавляя, что #Украина оказалась в тупике.

Потому что российские власти увеличивают военный бюджет, усиливают производство и принимают другие меры, а украинское руководство «глушит» бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, а также «поощряет коррупцию», подчёркивает Алексей Арестович. По его мнению, #Россия принимает «адекватные текущей ситуации решения», а украинские власти — «коррупционные и неадекватные». Руководство в Киеве, считает бывший советник главы Офиса президента Украины, «исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике». Поэтому только президентские №выборы дадут надежду на перезагрузку, на разрушение «монополии некомпетентности», а также шанс для тех, кто способен принимать решения, «соответствующие реальной обстановке».

Алексей Арестович отметил, что понимает опасения по поводу угрозы внутренних потрясений из-за проведения выборов во время военных действий. Однако он считает, что те, кто руководствуется этой логикой, «находятся в инерции завышенных ожиданий». «Я уважаю заблуждения этих людей, потому что они вызваны не их тупостью, а отсутствием реальной информации и навыков трезво оценивать обстановку. Но, поверьте, в ближайшие несколько месяцев даже те, кто возражает против выборов категорически, начнут молиться на них — как на единственную надежду выхода из стратегического тупика», — заключил бывший политтехнолог, похоже, перешедший в разряд политиков.

К слову, в Вашингтоне также считают, что #выборы президента Украины должны состояться, несмотря ни на что. И вполне возможно, что Алексей Арестович озвучивает позицию не только внутренних, но и внешних сил, которых уже утомила команда «Квартала 95». А это достаточно мощное лобби, преодолеть которое Владимиру Зеленскому будет непросто.

Ну а чем иной раз заканчиваются украинские президентские выборы, хорошо известно всем. И отказ от них — тоже.

В общем, вызревает новый «майдан»?

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