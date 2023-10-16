 

Около 40 процентов суши Земли испытывают дефицит питьевой воды

16.10.2023, 5:40, Разное
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Глобальный кризис недостатка питьевой воды представляет собой угрозу для около 40% территории Земли. Это разрушительное явление охватывает не только отдаленные и малонаселенные участки, но и плотно заселенные регионы мира. Нехватка питьевой воды является серьезной проблемой, которая имеет глубокое влияние на экосистемы, здоровье людей и социально-экономическое развитие.

С одной стороны, этот кризис связан с недостатком доступных водоносных слоев, изменением климата и засухами. Увеличивающаяся потребность в воде для различных секторов экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность и бытовые нужды, также играет свою роль в ухудшении ситуации. Сельское хозяйство, например, привлекает значительное количество воды для орошения полей и жизнеобеспечения скота, что увеличивает давление на доступные запасы воды.

С другой стороны, плохое управление водными ресурсами имеет важное значение в этом контексте. Отсутствие эффективных систем водоснабжения и водоочистки, а также неправильное использование водных ресурсов, ведут к неоправданной потере и загрязнению воды. Недостаточное финансирование и технические навыки являются дополнительными факторами, которые ограничивают возможности решения проблемы недостатка питьевой воды.


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