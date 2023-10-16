Российские войска «загоняют ВСУ в котёл», якобы разрушая последние надежды Запада на успех

Российские войска перешли в непрерывное наступление, пишет The Economist. Они активно занимают Авдеевку с трёх сторон, загоняя ВСУ в так называемый котёл. Западные официальные лица скептически относятся к тому, что до наступления зимы ситуация на линии фронта изменится в пользу Украины, а потеря Авдеевки и вовсе нанесёт «сильный удар по моральному духу» Киева и его союзников.



AP

С начала этой недели в украинском конфликте произошли значительные изменения: российские войска перешли в непрерывное наступление, пишет The Economist. Основное внимание уделяется городу Авдеевка, расположенному на восточной линии фронта. По информации британского издания, этот город находится в важном для ВСУ «стратегическом кармане, окружённом с трёх сторон российскими войсками».

Западные СМИ называют этот прорыв одним из самых крупных наступлений РФ с весны прошлого года. Целью операции является попытка загнать украинские войска в так называемый котёл и изменить ход военных действий так, чтобы инициатива окончательно перешла к России.

На данный момент у российских войск есть все шансы успешно осуществить наступление: РФ выделила значительные ресурсы для своей новой операции. Как заявляет The Economist со ссылкой на украинских официальных лиц, РФ отправила под Авдеевку до трёх батальонов, которые поддерживаются танками, боевыми машинами пехоты и самолётами, запускающими с расстояния высокоточные управляемые бомбы.

«Потеря Авдеевки нанесёт большой удар по моральному духу Украины», — считает газета. Однако пострадает не только настрой Киева, но и надежды его западных союзников. С августа этого года продвижение украинских войск зашло в тупик, породив в США и Европе волну сомнений относительно дальнейшей поддержки конфликта. По словам The Economist, западные официальные лица «крайне скептически» относятся к тому, что до наступления зимы ситуация на линии фронта изменится в пользу Украины. В попытках укрепить фронт со стороны Авдеевки Украине придётся перебросить туда большую часть своих сил, что ещё больше снизит шансы на успешный исход контрнаступления ВСУ.

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