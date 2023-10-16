 

Российские войска «загоняют ВСУ в котёл», якобы разрушая последние надежды Запада на успех

16.10.2023, 5:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские войска перешли в непрерывное наступление, пишет The Economist. Они активно занимают Авдеевку с трёх сторон, загоняя ВСУ в так называемый котёл. Западные официальные лица скептически относятся к тому, что до наступления зимы ситуация на линии фронта изменится в пользу Украины, а потеря Авдеевки и вовсе нанесёт «сильный удар по моральному духу» Киева и его союзников.


AP

С начала этой недели в украинском конфликте произошли значительные изменения: российские войска перешли в непрерывное наступление, пишет The Economist. Основное внимание уделяется городу Авдеевка, расположенному на восточной линии фронта. По информации британского издания, этот город находится в важном для ВСУ «стратегическом кармане, окружённом с трёх сторон российскими войсками».

Западные СМИ называют этот прорыв одним из самых крупных наступлений РФ с весны прошлого года. Целью операции является попытка загнать украинские войска в так называемый котёл и изменить ход военных действий так, чтобы инициатива окончательно перешла к России.

На данный момент у российских войск есть все шансы успешно осуществить наступление: РФ выделила значительные ресурсы для своей новой операции. Как заявляет The Economist со ссылкой на украинских официальных лиц, РФ отправила под Авдеевку до трёх батальонов, которые поддерживаются танками, боевыми машинами пехоты и самолётами, запускающими с расстояния высокоточные управляемые бомбы.

«Потеря Авдеевки нанесёт большой удар по моральному духу Украины», — считает газета. Однако пострадает не только настрой Киева, но и надежды его западных союзников. С августа этого года продвижение украинских войск зашло в тупик, породив в США и Европе волну сомнений относительно дальнейшей поддержки конфликта. По словам The Economist, западные официальные лица «крайне скептически» относятся к тому, что до наступления зимы ситуация на линии фронта изменится в пользу Украины. В попытках укрепить фронт со стороны Авдеевки Украине придётся перебросить туда большую часть своих сил, что ещё больше снизит шансы на успешный исход контрнаступления ВСУ.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Война в Израиле — хорошая возможность для России восстановить имидж сторонника террористов в ООН

16.10 / Тест: угадайте фильм по цитате Олега Басилашвили

15.10 / РФ и Китай выиграют от войны в Газе, а Западу придётся ответить за «двойные стандарты»

15.10 / “Красавец!”: Распутина возжелала переделанное тело Киркорова

15.10 / Между двумя войнами Байден выбрал барбекю — не желает портить репутацию перед выборами

15.10 / “Давно об этом мечтали”: в семье Прилучного случился долгожданный момент

15.10 / Каждый пятый ребёнок в детсадах Киева не понимает украинский язык

15.10 / Израилю и Украине предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО

15.10 / Обозреватель NYT: вооружённый конфликт Израиля и ХАМАС ставит Украину перед трудным выбором

14.10 / Красный Крест предупреждает, что больницы Газы из-за блокады превращаются в морги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика