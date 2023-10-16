 

Война в Израиле — хорошая возможность для России восстановить имидж сторонника террористов в ООН

16.10.2023, 5:00, Новости дня
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Россия предложила резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке, но её отвергли, некоторые даже не стали её читать, пишет Le Monde. А всё дело в том, что Москва призывает немедленно прекратить огонь в Палестине и возобновить переговоры, тогда как США и другие страны Запада хотят видеть в этом документе осуждение ХАМАС и карт-бланш для Израиля. Поэтому российский постпред при ООН в одностороннем порядке представил свою резолюцию журналистам.


AP

Совет Безопасности ООН до сих пор так и не смог принять резолюцию в отношении ситуации в Израиле, пишет Le Monde. «Даже кажется, что внутри этой инстанции воцарилась некая какофония», — пишет автор статьи.

 

Так, за несколько минут до начала закрытого заседания по ситуации на Ближнем Востоке в пятницу 13 октября, постпред РФ Василий Небензя «застал всех врасплох», рассказал изданию его источник в ООН. Российский дипломат вручил своим коллегам проект резолюции, призывающий к «немедленному прекращению огня» для защиты израильского и палестинского населения и осуждающий «любое насилие и военные действия против гражданского населения».

Но в этом тексте не упоминается ХАМАС, хотя несколько дней назад США призвали Совет Безопасности однозначно осудить «гнусные террористические акты» палестинского исламистского движения. Российский текст осуждает «все террористические акты» и призывает к безопасному освобождению всех заложников. «Мы убеждены, что Совет Безопасности должен принять меры, чтобы положить конец этой кровавой бойне и возобновить мирные переговоры с целью создания палестинского государства, как это давно планировалось», — заявил постпред РФ в ООН.

«Некоторые даже не читали этот предложенный текст и сразу отвергли его», — рассказал источник издания. Россию по умолчанию считают виноватой после начала спецоперации, пишет Le Monde.

«Появляется консенсус по гуманитарным проблемам», — признался постоянный представитель Китая после обсуждения Совбеза. Страны договорились по признанию права Израиля на самооборону, учитывая «беспрецедентное нападение» 7 октября. Но российский постпред тогда напомнил, что эта защита должна осуществляться при соблюдении принципа пропорциональности и без стремления к мести.

Два камня преткновения разделяют Совет Безопасности: эвакуация населения Газы и возможное вмешательство израильских сухопутных войск в палестинский анклав. Западные страны призывают как можно меньше ограничивать диапазон действий Израиля. «Соединённые Штаты просто не примут текст, призывающий к немедленному прекращению огня в ближайшие дни, — говорит политолог Ричард Гоуэн. — В 2021 году они не соглашались на какое-либо заявление Совета по конфликту между Израилем и ХАМАС до тех пор, пока Израиль не достиг своих военных целей».

За работу над текстом резолюции взялась Бразилия, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности. Но Василий Небензя решил в одностороннем порядке представить прессе свой проект резолюции, за что его раскритиковали: якобы такой шаг может подорвать работу Бразилии над резолюцией.

Le Monde отмечает, что так Небензя пытается восстановить имидж своей страны. «Москва начала мстить морализирующей дипломатии Запада, — говорит дипломат, присутствовавший на заседании Совбеза. — Для них это прекрасная возможность. И Китай очень аккуратно оказывает им свою поддержку».

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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