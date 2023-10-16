 

Рупор кремлевской пропаганды: Палестина. 15.10.2023

16.10.2023, 3:35, Разное
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Одной строкой.

1. СМИ Израиля с ссылкой на ЦАХАЛ сообщили, что начало наземного вторжения в Газу отложено из-за плохой погоды. Мол, сильная облачность мешает.
2. Китай официально осудил Израиль, заявив, что Израиль вышел за пределы самообороны и совершает действия идущие вразрез с человеческой совестью и нарушает основные нормы международного права.
3. ВОЗ заявила, что Израиль своими требованиями по изгнанию людей из Сектора Газа фактически подписывает им смертный приговор.
4. Аэропорт Алеппо на некоторое время выведен из строя из-за повреждения взлетно-посадочной полосы после применения тяжелой корректируемой бомбы.
5. Вторая АУГ США во главе с авианосцем "Эйзенхауэр" скоро прибудет на местный ТВД. Это уже подтвержденное решение.
6. На границе Ливана и Израиля продолжаются бои средней интенсивности – обе стороны несут ограниченные потери в людях и технике, а также ломают друг другу наблюдательные пункты.
7. Глава МИД Ирана провел встречи с главой политбюро ХАМАС Ханией и главой "Хезболлы" шейхом Насраллой. Сверяют часы. Иран ранее заявил о готовности вписаться за Газу.
8. КПП Рафах сегодня утром открыли, но люди не могут полноценно им пользоваться, так как авиация Израиля разбомбила прилегающие к нему дороги.
9. Турки смогли вчера вытащить из Газы 30 человек по договоренности с Египтом. А вот американцев Египет на свою территорию не пускает, требуя разблокировать коридор в Газу.
10.В Аль-Арин на Синае из разных стран продолжают везти гуманитарную помощь. Египет занимается формированием огромного конвоя, который пока не двигается из-за угроз Израиля.

Источник: Colonel Cassad


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