 

Существует два простых способа уменьшить кровотечение после кесарева сечения

16.10.2023, 3:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кесарево сечение – одна из самых распространенных операций в акушерстве. Однако, несмотря на все современные технологии и развитие медицины, кровотечение после этой процедуры остается актуальной проблемой. Одним из ее решений является применение двух простых методов, которые при правильном использовании способны значительно снизить риск кровотечения и сопутствующих осложнений.

Первое решение заключается в применении техники «только пленка». Вместо традиционного зашивания матки после кесарева сечения, используется специальная пленка, которая накладывается на рану. Этот метод позволяет уменьшить травматизацию тканей, снизить риск расслоения раны и, как следствие, риск кровотечения. Кроме того, использование только пленки позволяет ускорить процесс заживления и сократить время восстановления после операции.

Второе решение состоит в применении гемостатических препаратов. Гемостатические препараты – это средства, способные остановить кровотечение и ускорить процесс свертывания крови. Их применение во время операции позволяет предотвратить развитие кровотечения после кесарева сечения, а также уменьшить его интенсивность. Они могут быть использованы как внутри матки, так и на наружной поверхности раны, что позволяет оказывать более эффективную помощь пациенту.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / «Лаборатория Касперского»: доля опасных уязвимостей в ПО с открытым кодом выросла на 8%

16.10 / “В Россию не вернется” – друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой

16.10 / Первый выход Петрова с женой в свет с треском провалился

16.10 / Мнение: Борьба за право не рожать

16.10 / Мнение: Глютен и лактоза в России не страшны!

16.10 / Новый тест,позволяющий определить биологический возраст по состоянию здоровья

16.10 / Инфобизнес: как отличить надежных экспертов от мошенников

16.10 / Мнение: О третьем «Майдане»… Ну что, начинается?

16.10 / Около 40 процентов суши Земли испытывают дефицит питьевой воды

16.10 / В Амазонии обнаружен новый вид”неместной”паразитической осы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика