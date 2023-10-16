ИИ расшифровывает древние свитки,поврежденные извержением Везувия I века

Искусственный интеллект справился с нелегкой задачей – он расшифровал древний свиток, понесший серьезные повреждения в результате извержения вулкана Везувий еще в I веке нашей эры. Эта находка представляет колоссальную ценность для исторической науки и может пролить свет на многие аспекты жизни древних цивилизаций.

С момента извержения Везувия, произошедшего в 79 году нашей эры и полностью разрушившего города Помпеи и Геркуланума, археологи продолжают находить уцелевшие артефакты, которые проливают свет на прошлое и помогают понять жизнь древних римлян. Однако даже после столетий исследований, некоторые сокровища оставались недоступными для ученых, до сих пор скрывая свои тайны.

Свиток, который недавно был успешно декодирован искусственным интеллектом, представляет собой уникальный документ, коренным образом меняющий наши представления о жизни в древности. Его содержание, ранее потерянное и забытое, теперь открыто для мира. Он описывает обычаи, ритуалы и верования тех времен – мир, погребенный под пеплом и лавой вулкана.