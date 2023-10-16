 

Тест: угадайте фильм по цитате Олега Басилашвили

16.10.2023, 2:45, Новости дня
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Этот тест позволит вам окунуться в мир кинематографии и насладиться яркими образами, созданными Олегом Басилашвили. Его уникальный стиль игры и неповторимый талант сделали его одним из самых выдающихся актеров своего времени.

Вы сможете проверить свою память и узнать, насколько хорошо вы знакомы с фильмографией народного артиста СССР,
лауреата Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Пройдите этот тест и почувствуйте себя настоящим ценителем кино и таланта Олега Басилашвили!


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