 

Ученые узнают,как исправить ген глаукомы,в течение10-20 лет

16.10.2023, 2:09, Разное
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История медицины продолжает развиваться стремительными темпами, распахивая двери перед новыми возможностями и переворачивая нашу представление о заболеваниях. Кардинальное прогрессивное движение исследований в сфере генетики в настоящее время обещает революционировать подход к лечению тяжелых заболеваний, среди которых и глаукома – опасное офтальмологическое заболевание, являющееся одной из причин слепоты во всем мире.

Исследователи и ученые со всего мира в данный момент работают над разработкой новых методик и подходов, открывающих путь к персонализированному лечению глаукомы. В их фокусе находится эдитинг генома, что позволит модифицировать генетические аномалии, связанные с развитием и прогрессией этого заболевания.

Ожидается, что ученые научатся модифицировать ген глаукомы уже в течение следующих 10-20 лет. Это откроет уникальные возможности для более ранней диагностики и эффективного лечения данного заболевания, чем когда-либо ранее. Эдитинг генома позволит индивидуализировать подход к каждому пациенту, учитывая его генетический профиль и особенности развития глаукомы. Это значительно снизит риск осложнений и повысит эффективность лечения.


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