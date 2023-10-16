 

В Китае обнаружены окаменелости животных возрастом 535 млн.лет

16.10.2023, 0:57, Разное
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В суровых просторах Китая, в самом сердце древних гор, археологи обнаружили удивительное сокровище. Они сумели найти окаменелости животных, возраст которых составляет невероятные 535 миллионов лет. Это открытие, несомненно, является столь значительным, что привлекает к себе внимание всего научного мира.

Эпоха, в которую принадлежат эти окаменелости, известна как начало кембрийского периода. В это время на Земле происходили завораживающие изменения в мире живых организмов, что отразилось во множестве редких и уникальных видов. Из тех времен до наших дней дошли только немногие доказательства о существовании этих возмутительных форм жизни. Окаменелости, обнаруженные в Китае, представляют собой сенсационное дополнение к этому списку.

Понять, что останки древних существ выжили столь огромное количество времени, это как взглянуть в потусторонний мир истории самых первобытных существ. Такие открытия могут ответить на множество вопросов о первых шагах жизни на Земле и раскрыть некоторые из самых глубоких тайн природы.


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