Рупор кремлевской пропаганды: Численность РККА к началу гражданской войны

Реальная боевая численность РККА, красногвардейцев и красных партизан к 28 мая 1918 года.

Это к вопросу соотношения сил на момент выступления чехословацкого корпуса.

Очень часто забывают, что первоначально Красная армия формировалась на добровольной основе. Параллельно шел процесс демобилизации старой армии. Многие красные отряды создавались стихийно. Иногда это забывают специально и оперируют космическими цифрами.

К моменту выступления чехословаков расклад был такой:

– списочная численность РККА на 20 мая 1918 года (с больными, ранеными, нестроевыми и т.д.) – 263.000 человек;

– в полустихийных красногвардейских отрядах, раскиданных по всей стране и часто без связи друг с другом – 37.950 человек (сюда входят и первые интернационалисты);

– в красных партизанских отрядах примерно (ну очень приблизительно) 54.000 человек. Цифра дана на июль 1918-го и в мае она была, по понятным причинам, сильно другой в меньшую сторону;

– 25.000 человек в продотрядах и в прообразах ЧОН.

Итого: 380.730 человек. Цифра дана без учета отрядов завесы на демаркационной линии с немцами.

Много? Даже если представить их всех боевыми андроидами (забыв про нестроевых, запасных, больных, раненых, в учебке и т.д. и т.п.), то размазав все это количество по карте, получим не особо крупные группировки на всех фронтах (в полный рост идет заруба под Оренбургом, на Юге, на Севере, Украине, Дальнем Востоке).

Что в реале из себя представляла эта цифра:

– продотрядовцев и ЧОН отнимаем – их дело в тылу;

– из 355.000 бойцов вооружены 185.386 человек;

– из 185.386 человек обученны или имеют боевой опыт – 49.068 человек;

– из тех же 185.386 человек готовых к выступлению на фронт (организованных, надежных, не разложившихся, не больных-раненых, вооруженных, обученных, укомплектованных командным составом, снабженных продовольствием и фуражом, одетых-обутых) – 17.039 бойцов.

Н.И. Шатагин. Организация и строительство Советской армии в 1918-1920 гг. Изд. Минобороны СССР, М., 1954, с.63. Ссылку дает на ЦГАКА (РГВА), ф.3,оп.6,д.15,лл.137-139, ф.4,оп.2,д.34,лл.141,143.

(с) Григорий Циденков

Последующие в ходе гражданской войны мобилизационные мероприятия превзошли параллельные усилия белогвардейцев и позволили к середине и концу войны получить решающее преимущество по численности, хотя не только оно опроделило победу Красной Армии.

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