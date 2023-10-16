Медиарейтинг губернаторов за сентябрь
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в сентябре 2023 года.
В сентябре 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
95 370
|
846 310,2
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
67 092
|
459 678,6
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
18 643
|
214 293,1
|
4
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
14 301
|
137 272,8
|
5
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
10 144
|
128 597,6
|
6
|
+1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 910
|
52 170,1
|
7
|
+1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 156
|
51 982,3
|
8
|
+3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
5 233
|
43 212,4
|
9
|
+1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 022
|
40 519,4
|
10
|
-1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9 278
|
35 814,3
|
11
|
-5
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 775
|
32 956,7
|
12
|
+1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 233
|
27 966,8
|
13
|
+3
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
3 749
|
26 774,2
|
14
|
+3
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
4 068
|
23 268,7
|
15
|
-3
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 508
|
21 617,2
|
16
|
-2
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 367
|
16 011,8
|
17
|
-2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 577
|
15 012,3
|
18
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 155
|
8 553,0
Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность на инаугурации мэра Москвы. Сергей Собянин утвердил состав столичного правительства после переизбрания на пост мэра Москвы. Также СМИ сообщали, что мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл станцию метро “Аэропорт “Внуково” Солнцевской линии, а также соседнюю станцию “Пыхтино”. Мэр Сергей Собянин заявил о пресечении атаки беспилотников на Москву, их сбили над Тверской, Калужской и Московской областями. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО “КамАЗ” Сергей Когогин открыли серийную сборку новой модели автомобилей – седана “Москвич 6”. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три станции на Люблинско-Дмитриевской линии: “Яхромскую”, “Лианозово” и “Физтех”.
Поэт-песенник Николай Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, заявил в своем Телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру.
20 сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого девятиэтажного дома. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир. Андрей Воробьев рассказал, что провел заседание оперативного штаба на месте взрыва газа в доме в Балашихе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям погибших от взрыва жителей дома и спасателей. Также СМИ сообщали, что Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественном открытии участка трассы М-12. Помимо этого, сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу посетил вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым предприятие ОПК – корпорация “Тактическое ракетное вооружение” в Московской области, где проверил ход выполнения гособоронзаказа.
Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Грайворонском городском округе региона. Около 30 частных домовладений повреждены после обстрела из РСЗО поселка Уразово Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Более 10 домов, а также линия электропередачи и газоснабжения повреждены после украинского обстрела села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Украинские военные обстреляли город Шебекино минометными и танковыми снарядами, повреждены несколько производственных цехов и ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3), губернатора Смоленской области Василия Анохина (+3) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3). СМИ сообщали, что Андрей Клычков одержал победу на выборах губернатора Орловской области. Василий Анохин, избранный на пост губернатора Смоленской области, официально вступил в должность. Станислав Воскресенский победил на выборах губернатора Ивановской области.
Главы регионов в сентябре 2023 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
95 370
|
846 310,2
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
67 092
|
459 678,6
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
18 643
|
214 293,1
|
4
|
+15
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
16 313
|
195 245,0
|
5
|
-1
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
11 324
|
183 682,4
|
6
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
14 301
|
137 272,8
|
7
|
+1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
10 144
|
128 597,6
|
8
|
+4
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
13 557
|
113 916,7
|
9
|
+6
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
12 455
|
107 214,8
|
10
|
+7
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
13 979
|
95 237,0
|
11
|
-6
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
5 888
|
94 285,3
|
12
|
+8
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
8 281
|
93 470,9
|
13
|
+3
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
12 085
|
90 416,4
|
14
|
-4
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
12 375
|
88 033,2
|
15
|
+9
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
10 408
|
87 527,8
|
16
|
+12
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
7 624
|
80 158,4
|
17
|
+4
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
10 766
|
79 863,5
|
18
|
-9
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
9 630
|
79 166,4
|
19
|
+3
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
7 308
|
77 705,7
|
20
|
-9
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
4 222
|
66 918,0
|
21
|
+9
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
6 844
|
64 671,1
|
22
|
+5
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 836
|
64 221,4
|
23
|
+3
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
7 076
|
59 994,7
|
24
|
-10
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
6 843
|
57 411,5
|
25
|
+21
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
6 743
|
56 409,9
|
26
|
-1
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 699
|
54 648,6
|
27
|
-4
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
13 421
|
53 443,6
|
28
|
-10
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 910
|
52 170,1
|
29
|
+4
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 156
|
51 982,3
|
30
|
+1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
8 220
|
51 573,5
|
31
|
+1
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
9 292
|
48 956,0
|
32
|
+8
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
9 088
|
48 420,6
|
33
|
-4
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
6 820
|
47 307,6
|
34
|
+5
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 685
|
46 968,1
|
35
|
+8
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
4 629
|
45 576,4
|
36
|
+2
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
6 119
|
43 625,8
|
37
|
+13
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
5 233
|
43 212,4
|
38
|
-4
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
9 016
|
42 412,6
|
39
|
+14
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4 962
|
41 019,5
|
40
|
-4
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 022
|
40 519,4
|
41
|
+1
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
3 548
|
39 050,8
|
42
|
+7
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
8 954
|
38 826,8
|
43
|
-8
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9 278
|
35 814,3
|
44
|
+29
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
5 171
|
35 450,8
|
45
|
0
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
5 807
|
35 296,4
|
46
|
+5
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 920
|
33 160,8
|
47
|
0
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4 033
|
33 139,6
|
48
|
-35
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 775
|
32 956,7
|
49
|
-1
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 150
|
32 522,7
|
50
|
+9
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 424
|
32 240,6
|
51
|
-14
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
5 110
|
30 900,0
|
52
|
+11
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 877
|
29 895,5
|
53
|
+4
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 027
|
29 206,8
|
54
|
+8
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 984
|
28 540,4
|
55
|
-3
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 949
|
28 126,8
|
56
|
0
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 233
|
27 966,8
|
57
|
-3
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 857
|
27 554,2
|
58
|
+16
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
3 749
|
26 774,2
|
59
|
+12
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 560
|
26 521,1
|
60
|
+23
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 683
|
26 204,4
|
61
|
-54
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
7 405
|
26 175,3
|
62
|
-21
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
4 156
|
23 451,5
|
63
|
+12
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
4 068
|
23 268,7
|
64
|
-6
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 230
|
23 267,2
|
65
|
-1
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5 235
|
22 894,3
|
66
|
-11
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 508
|
21 617,2
|
67
|
-7
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 817
|
20 241,5
|
68
|
-24
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 077
|
19 372,8
|
69
|
-8
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2 943
|
18 680,0
|
70
|
+12
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
1 850
|
17 058,6
|
71
|
-2
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 414
|
17 033,3
|
72
|
-5
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
2 918
|
16 093,2
|
73
|
-8
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 367
|
16 011,8
|
74
|
-2
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
5 148
|
15 199,6
|
75
|
-9
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 577
|
15 012,3
|
76
|
-6
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 146
|
14 602,0
|
77
|
+10
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1 641
|
13 721,4
|
78
|
-1
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 757
|
11 288,3
|
79
|
0
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
1 992
|
9 379,6
|
80
|
+5
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 441
|
9 038,2
|
81
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 155
|
8 553,0
|
82
|
-6
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 631
|
7 790,7
|
83
|
-15
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 174
|
7 453,2
|
84
|
-6
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 701
|
7 103,0
|
85
|
-5
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 697
|
6 690,0
|
86
|
0
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 324
|
6 163,1
|
87
|
-3
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 452
|
5 143,3
|
88
|
+1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
972
|
5 012,5
|
89
|
-1
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
842
|
3 805,0
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