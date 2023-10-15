Рождается телеоперационный хирургический робот

В мире медицины появилась новейшая инновация – хирургический робот, способный выполнять сложные операции под управлением хирурга на расстоянии. Эта технологическая разработка открывает новые горизонты в области хирургии, предоставляя безопасность и точность в процессе выполнения медицинских процедур.

Хирургический робот воплощает мечты многих врачей, предоставляя им передовые инструменты и возможности для успешного лечения и оперативного вмешательства. Он состоит из комплексной системы, включающей в себя множество высокотехнологичных механизмов и инструментов, позволяя осуществлять самые сложные хирургические вмешательства.

Главной особенностью этого революционного робота является возможность удаленного управления. Через специальные интерфейсы хирург имеет возможность наблюдать и управлять операционными инструментами, находясь в помещении, отдаленном от операционной. На операционном столе робот управляет как минимум четырьмя манипуляторами, точно повторяющими движения хирурга.