 

Рождается телеоперационный хирургический робот

15.10.2023, 23:45, Разное
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В мире медицины появилась новейшая инновация – хирургический робот, способный выполнять сложные операции под управлением хирурга на расстоянии. Эта технологическая разработка открывает новые горизонты в области хирургии, предоставляя безопасность и точность в процессе выполнения медицинских процедур.

Хирургический робот воплощает мечты многих врачей, предоставляя им передовые инструменты и возможности для успешного лечения и оперативного вмешательства. Он состоит из комплексной системы, включающей в себя множество высокотехнологичных механизмов и инструментов, позволяя осуществлять самые сложные хирургические вмешательства.

Главной особенностью этого революционного робота является возможность удаленного управления. Через специальные интерфейсы хирург имеет возможность наблюдать и управлять операционными инструментами, находясь в помещении, отдаленном от операционной. На операционном столе робот управляет как минимум четырьмя манипуляторами, точно повторяющими движения хирурга.


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