РФ и Китай выиграют от войны в Газе, а Западу придётся ответить за «двойные стандарты»

Война на Ближнем Востоке способна нанести серьёзный ущерб могуществу и авторитету Запада, а единственными победителями оттуда выйдут РФ и Китай, считает Bloomberg. Конфликт в Израиле истощит ресурсы Запада в отношении Украины, заставит Байдена бросить усилия по сдерживанию Китая, а западные «двойные стандарты» подвергнутся тщательному международному анализу.



AP

Война на Ближнем Востоке способна нанести серьёзный ущерб могуществу и авторитету Запада, а единственными победителями в войне в Газе могут оказаться РФ и Китай, считает Bloomberg.

Позиции стран в отношении палестино-израильского конфликта разнятся, привнося ещё больший раскол в нынешнюю мировую ситуацию. По мнению издания, слишком многие страны мира обвиняют Израиль в незаконной оккупации палестинских земель, продолжающемся расширении поселений и в угнетении палестинского народа. Моральная необходимость создания Израиля после Второй мировой войны не была признана даже отдалёнными странами Азии и Африки, не говоря уже о странах Ближнего Востока: большинство из них до сих пор не согласны с тем, что палестинцы оказались лишены собственности и наказаны за преступления европейских стран.

Но, как отмечает Bloomberg, под угрозой теперь находятся не только попытки Израиля нормализовать отношения со своими арабскими соседями. Затяжной и широкий конфликт на Ближнем Востоке «истощит ресурсы Запада в отношении Украины», которые «и без того были скудны и подвержены внутриполитическому противодействию в США и других странах». Кроме того, мало что останется от амбициозных попыток администрации Байдена противостоять растущему влиянию Китая на Ближнем Востоке, будь то мирное соглашение между Саудовской Аравией и Израилем или предлагаемый экономический коридор, связывающий Индию с Европой. По мнению американской газеты, война на Ближнем Востоке уже подорвала все приложенные Западом усилия.

Более того, даже если борьба ограничится сектором Газа, она подвергнет более тщательному международному анализу то, что правозащитная организация Amnesty International в своём докладе назвала «двойными стандартами Запада» в области прав человека в мире. Власти США так и дали ответ на вопрос, заданный им палестинским активистом Мустафой Баргути: «Почему США поддерживают Украину в борьбе с так называемой оккупацией, а на Ближнем Востоке поддерживают захватчика, который до сих пор продолжает нас оккупировать?»

Как отмечает Bloomberg, на руку РФ и Китаю играют именно необдуманные действия Запада и его двойственная политика в отношении других стран. По словам издания, «Китай и РФ только выиграют от картин смерти и разрушений в Газе, вызванных в том числе и бомбами американского производства».

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