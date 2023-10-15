Мнение: Щедрость за чужой счёт

Одна из главных проблем нашего менталитета — привычка легко транжирить чужие деньги. Взять хотя бы скорую помощь. Две трети вызовов — ложные или по незначительным поводам, в духе «мне скучно», или «давление померьте, у меня тонометра нет, а вы бесплатные» (ссылка). Однако идею брать крепкие штрафы за ложный вызов или сделать вызов скорой платным, назначив за него символическую цену в 5000 рублей, народ с негодованием отвергает.

Во-первых, платить даже 5000 не хочется. А во-вторых, сразу включается щедрость за чужой счёт. Ход мысли примерно такой: «а вдруг, если скорая будет платной, это доставит кому-нибудь неудобства? А вдруг кто-нибудь пожалеет 5000, и не будет вызывать скорую, а недуг окажется серьёзным? Пусть лучше скорая будет бесплатной, чтобы каждый мог вызывать её по первому чиху».

Перевожу на русский: «я хочу быть добрым и щедрым, но платить за это из своего кармана я не согласен категорически. Поэтому пусть мои хотелки оплачивает кто-нибудь другой, а я буду чувствовать себя хорошим человеком».

Бесплатного, однако, ничего не бывает: если нагрузка на скорую сейчас в три раза выше нормы, значит за это кто-то платит. Конкретно в России за это платят нормальные люди, которые иногда не успевают дождаться скорую, так как она на выезде у наглой скучающей дамы, которой захотелось с кем-нибудь поболтать. Вместе с тем, если бы количество вызовов сократилось втрое — вот за счёт тех, которые вызывают скорую ради очевидных пустяков — можно было бы и врачам поднять зарплаты, и график им сделать помягче, и даже, представьте, включить в штатное расписание санитаров для переноски больных. Но нет. Народ упрямо требует бесплатного — так как на чужие расходы большинству наплевать, а тот факт, что он в итоге за всё и платит, слишком сложен для осознания.

С «бесплатными квартирами», кстати, то же самое. Объяснить любителю СССР, что «бесплатные квартиры» были на самом деле вполне себе платными квартирами, за которые платил кто-то другой, невозможно, они в принципе в таких категориях не мыслят.

Для зануд: я понимаю, что у бомжа на улице, например, нет в кармане пяти тысяч, чтобы оплатить вызов врачей. Механизм защиты от ложных вызовов должен работать так: приехали, оказали первую помощь, выписали квитанцию, уехали. Потом уже пациент, когда оклемается, неспешно квитанцию оплачивает. Если он бомж, то, соответственно, не оплачивает, а со вздохом выбрасывает в урну, увеличивая свои долги.

Следующий пример — вчерашняя история с юридическими адресами (ссылка). Физический стоит примерно 100 тысяч рублей в год для тех, кто работает по удалёнке. От года к году и от региона к региону цены меняются, иногда можно сэкономить, но в Петербурге, когда я последний раз наблюдал проблему воочию, цена была примерно такой.

Вот, казалось бы, давайте снимем с тех, кто работает на удалёнке, этот бессмысленный побор. Но нет! Мне пишут, что какому-нибудь гражданину может потребоваться прийти в фирму к удалёнщикам лично (зачем?), а послать им письмо на адрес электронной почты он не сможет, так как пожилые люди далеки от информационных технологий.

Давайте рассуждать логично. Переписка по электронной почте — уровень обычного пятилетнего ребёнка. Первоклассники, если только они умеют уже читать и писать, овладевают смартфонами без проблем. Потому что там нет ничего сложного. Нажал мышкой на квадратик, ввёл адрес, пишешь письмо.

Если пенсионер не может выполнить этот простейший алгоритм, причин две. Причина первая — у него интеллект деградировал до уровня дошкольника, так что ему требуется опекун, чтобы взаимодействовать с внешним миром. Этот опекун, понятно, письмо по электронной почте отправит спокойно. Причина вторая — с интеллектом у пенсионера всё в порядке, просто ему лень слегка напрячься, потратить 15 минут и освоить новый навык. Ну вот лень человеку, бывает так.

Некоторые полагают, что может быть ещё и третья причина — дескать, человек более-менее в адеквате, но с цифровыми технологиями в силу возраста не дружит, так что смартфоны не для него. Очевидно, что это не так. Взрослый дееспособный человек вполне способен и написать письмо по электронной почте, и оплатить квитанцию через интернет, и даже воспользоваться банкоматом. Если нет, то он или уже недееспособен, или — что бывает значительно чаще — притворяется, так как ему проще напрячь других, чем напрягаться самому.

Уточню ещё раз: мы живём в свободной стране. Если кто-то хочет жить без смартфона, это его полное право. Однако из этого не следует, что лентяй или луддит может требовать от других оплачивать его прихоти. Живёшь без смартфона? Пожалуйста. Но только, пожалуйста, за свой счёт, не за чужой.

Теперь, когда мы всё это разобрали, вернёмся к отмене юридических адресов. Типичный диалог из комментариев:

— Нельзя отменять юридические адреса, будет много злоупотреблений!

— Каких именно?

— Ну, я не знаю. Но отменять нельзя, а вдруг!

Перевожу на русский: я хочу, чтобы кто-то другой тратил по 100 тысяч рублей в год на бессмысленную бюрократию, так как мне так будет спокойнее. Да, я сам не знаю, что плохого может случиться, но какая разница — это ведь кто-то другой будет тратить деньги, а не я.

Плюсы: воображаемому ленивому пенсионеру, которому неизвестно зачем захочется лично навестить фирму, к которой он не имеет никакого отношения, будет проще это сделать.

Минусы: предприниматели будут тратить 100 тысяч рублей в год.

Хмм, в чём же подвох?

Вот этот тип мышления — огромная проблема. Люди почему-то считают нормальным тратить чужие деньги на свои хотелки. Попробуйте заставить того же самого человека тратить хотя бы по тысяче рублей в год на покупку нового портрета президента, чтобы тот радовал глаз, красуясь на главной стене квартиры. На вас с кулаками набросятся, не дав договорить. А потратить чужие 100 тысяч рублей на вообще никому не нужный юридический адрес — это пожалуйста, это легко. Не своё, не жалко.

Суть всегда одна: инфантильная уверенность в том, будто распоряжаться чужим временем и чужими деньгами — это нормально. Неумение провести чёткую черту: «вот это деньги в моём кошельке, я могу их тратить, а это деньги в чужих кошельках, их я тратить не могу».

Мы много и справедливо ругаем наших депутатов за то, что они регулярно обременяют общество ненужными запретами или повинностями. Однако, если задуматься, так ли уж депутаты виноваты? Может быть, они действуют именно так, как привык поступать народ — со спокойной душой принимают законы, платить за которые будет кто-то другой, а не они?