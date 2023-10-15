Личное: “По ощущениям внутри спокойствие, благодарность и немного горечи”

Как избежать сливов при расставании я вчера немного рассказала. Главное: не пытаться ухватить то, что удаляется от вас, не пытаться на это опереться, а перенести всю опору на себя, на свои ресурсы. “Перенести” – это значит направить фокус внимания на те дела, которые требуют исключительно вашего участия, автономного. Это не все, но самое главное.

К сожалению, большинство людей, боясь слиться и пытаясь отлепиться быстрей, обесценивают партнера с помощью ЗВ и демонизируют его с помощью маски жертвы. В том и другом им помогает антишкатулочка. Вот это три зловредных инструмента, благодаря которым появляются косяки и начинается злосчастный цикл: ЗВ, маска жертвы, антишкатулка. Это то, что нужно опознать и выбросить, тогда косяков не будет. Не надо торопиться отлепиться как можно быстрей, не надо накачивать себя гордостью и гневом вместо самоуважения и скромности. Самое главное при расставании – не делать резких движений, и косяки еще опасней, чем сливы. Небольшой слив, спустя время, может превратиться в ваши шары, а косяк ваш испортит вам жизнь непременно. Кто объяснит, почему так?

А мы пока рассмотрим три зловредных инструмента в письмах. Начнем с вот этого вот письма:

fraui

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Пишу в надежде на разбор на тему расставания. Первые мои два письма попадали на разбор

1. https://evo-lutio.livejournal.com/1289999.html

2. https://evo-lutio.livejournal.com/1359081.html

А сейчас я стала инициатором расставания и надеюсь что не наделала больших ошибок. Хочется выйти из ситуации как можно правильнее.

Если коротко, то с В. мы встречались 3 года. После начала войны оказались за границей (каждый принимал решение отдельно и выезжал в разное время, причины и страны).

В. отправил детей и бывшую жену в Америку а сам остался один в Европе. Работу потерял и что делать, как и все мы тогда, не знал. У меня дела обстояли немного лучше – у меня была работа и я мне помогли найти чудеснейшее жилье. В. же помог перевезти мою сестру с малышом и устроить её. На этом фоне мы и стали жить вместе. Это оказалось очень непростым испытанием, и через достаточно короткий срок я начала раздражаться на него. Я тогда не очень хорошо соображала, но основное что мне не нравилось так это то, что В. отдал, а я приняла мужскую роль – я все оплачивала и решала глобальные задачи, а В. помогал по дому.

Со временем он подключился к оплате продуктов, но все равно продолжал сверять со мной свои даже самые незначительные решения и меня это очень утомляло. Мне самой нужна была поддержка, а тут приходилось оказывать её взрослому мужчине.

(Мы видим корону неравенства у автора. Почему-то все оплачивать – это “мужская роль”, хотя взрослые люди должны зарабатывать сами. Без короны ситуация выглядит проще. В. остался без работы и жил в долг за счет автора. Это не “женская роль” – это просто жизнь в долг. Долг он мог оплатить позже и об этом можно было бы договориться, а мог компенсировать чем-то, какой-то работой. Также помощь автора могла быть благотворительностью, и это тоже можно было обговорить. Все, что угодно, но только не ересь по поводу половых ролей)

В итоге, 8 месяцев В. искал работу и нашел отличный вариант в другом городе и переехал. Момент переезда был для меня сложным. С одной стороны я радовалась, а с другой – чувствовала что это начало конца.

Но вместо того что б открыто поговорить и обсудить, я выбрала уклоняться от встреч – сначала под реальными предлогами, а потом и под вымышленными. Переезжая, В. не говорил о своих планах, чего он хочет и как видит наши отношения дальше. Наверно поэтому я чувствовала себя использованной, хотя сама предложила помощь в своё время.

(Здесь мы видим цену короны неравенства. Автор чувствует себя использованной, потому что мужчина не предложил ей отношений, как будто ее материальная помощь предлагалась в обмен на это. И чувствуя свой слив, автор начинает косячить, для “компенсации”, уклоняясь от встреч, избегая общения. Скорее всего она использует это и как месть, и как щипцы, но главное, она пытается таким образом отлепиться. Бегство как многофункциональный пыточный инструмент. А в итоге страдает доверие мужчины, а фигура его подрастает, потому что ей начинает казаться, что это она его оттолкнула)

Немного позже, набрав «пара», я конечно высказала ему что я не вижу развития отношений и я не понимаю куда мы идем. Высказала конечно не в очень красивой форме. Мы какое-то время еще выясняли отношения, но в итоге помирились. К тому времени, его дети и бывшая супруга переехали в Европу и он стал ездить к ним на праздники, проводить с ними отпуск.

(После косяков опять следует слив, она высказывает ему, что “не видит развития”, по сути в грубой форме требует предложений. Грубая форма – вектор косяка при сливе, тем самым она зарабатывает себе тупик. Помните, одновременный слив + косяк = тупик? Тупик получается, потому что она его и просит, и отталкивает, и теперь ход ни его, ни ее, а тупик)

Мы же (на четвертом году встреч) так до сих пор не встретили ни разу ни одного праздника, не провели ни одного отпуска вместе, подарки были чисто символические.

Я даже толком сформулировать не могу что нас связывало до сих пор …. Но мне нравилось с ним болтать по телефону обо всем на свете, нравилось что он не видел во мне недостатков и в его глазах всегда читалось восхищение, он очень умный и знает много всего интересного. На расстоянии моё раздражение проходило.

(Отставила в сторону антишкатулку, достала шкатулку. Оказывается, он восхищен ею и находит ее идеальной. Вот это типичный тупик из-за смеси сливов и косяков. Кажется, что партнер без ума, но почему-то ничего не предлагает)

А с недавних пор начались проблемы на работе у меня – сначала урезали зарплату вдвое, а через месяц вообще сократили весь отдел. Я очень переживала, но В. сказал «Не переживай! Ты же не одна» и предложил оплачивать половину аренды за квартиру. Я была очень благодарна.

Но вот на прошлых выходных В. приехал после долгого перерыва в 1,5 месяца (я уезжала по работе) и все было отлично. В какой-то момент он начал говорить как ему меня не хватает, как он скучает за всем этим и как хочет быть вместе.

(Неплохая динамика наконец-то. Мужчина и долг решил вернуть и шаги какие-то делает. Время моет поле, как вы помните, а значит узлы, то есть тупики, со временем постепенно рассасываются сами собой, если вы хотя бы не усугубляете)

Дальше привожу приблизительный диалог.

(К сожалению в диалоге будет заметно, что автор настолько расшатана своими сливами и косяками, а корона ее шатается от антишкатулки и шкатулки, которые автор все время перебирает, что в ответ на шаги мужчины начнет сейчас опять косячить и сливаться, то есть будет усугублять тупик)

Я : – А что для тебя означает быть вместе ?

В: – Ну как что? Жить вместе

Я: – Мы никогда не обсуждали с тобой и ты никогда не спрашивала моё мнение на этот счет, но для меня важно быть в браке или с предложением о браке что бы жить вместе.

В: – Да? Я думал ты не хочешь больше замуж

Я: – почему ты так думал ?

В: – ну потому что и ты и я уже были замужем и женаты и ты больше не хочешь

Я: – для меня это важно

В: – почему ж ты раньше об этом не говорила ?

Я: – говорила. Говорила про отсутствие развития отношений, что хочу в итоге вместе строить что-то, а не когда каждый сам по себе

В: – я это не связал с тем что ты хочешь замуж. И я об этом даже не думал. И вообще, какая разница ? Штамп ничего не решает

Я: для меня дело в степени ответственности. И в том что так мы официально подтверждаем что выбрали друг друга.

Дальше было что-то о том что для него ответственность одинаковая что в браке что нет и все в таком духе. А потом он оговорился «нет, ну брак -это же очень ответственное дело !» Мне стало очень горько и я сказала «Вот так мы и выяснили что глобально хотим разного..» В. сказал что конечно же нет…хотим одного и того же.

(По сути, в ответ на его предложение жить вместе и готовность взять на себя половину ее расходов, он ответила ему довольно грубым ультиматумом. Либо женимся, либо не надо ничего. Автору кажется, что ультиматум – в границах, но это слив + косяк. Кто объяснит, почему?)

Дело было поздно вечером, когда мы уже лежали …поэтому как-то уснули, а на следующий день тему не поднимали. Но я была расстроена и старалась этого не показывать. В. же себя вел как нашкодивший кот.

(Нашкодившая кошка в этой ситуации – она. Не удалось выпросить кусочек колбасы, поэтому намочила хозяину тапки. Но ей кажется, что нашкодил он и смотрит на нее жалобно, хотя ему просто неловко и он в этой ситуации в красном поле. Понятно почему в красном?)

Когда он уехал, то я еще 2 дня пыталась общаться как ни в чем ни бывало, а потом не выдержала и написала ему:

Солнышко, спасибо тебе большое за заботу, внимание и отлично проведенные выходные. Ты ооооочень хороший и я тебя люблю …но я сейчас чувствую что мне надо время что б обдумать твои слова, сказанные последний раз и что с этим делать. К сожалению у нас разный взгляд на отношения и их развитие, а обманывать себя я не хочу.

(В данном случае это щипцы, хотя ей кажется, что она просто избегает боли и потери времени в непонятных отношениях. Друзья, она несомненно имеет полное право расстаться с мужчиной, в котором не очень уверена или который когда-то ее разочаровал. Однако, чтобы не наживать себе проблем, не жить на пустыре среди сорняков и репейников, не попадать в ловушку к растущей как на дрожжах лярве, расставаться надо обязательно экологично или не расставаться, а просто начинать параллельно другую историю. Нельзя косячить на прощанье, надевая маску жертвы и кормя корону-кровопийцу)

Он перезвонил через день. Сказал что неправильно выразился и не вообще не думал о женитьбе, а сейчас не думал. Что он ждал отработать год и теперь будет искать новую работу в моем городе что б жить вместе. И что надо подождать когда мы вернёмся домой и когда-то мы к этому все-равно прийдем. А сейчас он не может ничего обещать.

Тогда я спросила а что если мы не сможем вернуться еще 5, 10 лет ? Или вообще никогда… жизнь проходит и я хочу быть счастливой здесь и сейчас, а не в будущем которое может и не наступит. На что он сказал «я не знаю что тебе ответить, что предложить ..» Тогда мы пожелали спокойной ночи и положили трубки.

(Ей кажется, что в его поле должна начаться буря, потому что ее шары на его стороне, ведь она предлагает ему брак, то есть чиста перед любовью. На самом деле все шары на ее стороне, это его шары, он предложил ей совместную жизнь, совместное будущее, а она поставила грубый ультиматум и предложила расстаться в ответ на его шаги. Поэтому буря начнется скоро в ее поле, а в его поле будет, наоборот, поддержка. Поддержка это значит хорошие обстоятельства, укрепляющие автономию и самоуважение)

Через день у меня насупил день рождения. Мне было интересно проявится ли он. Не могу сказать что прям ждала, но надежда на то что он с утра поздравит – была. Но она не оправдалась. Сегодня был чудесный теплый день, много поздравлений, меня переполняли любовь и благодарность всем и за всё.

В. набрал два раза уже около 20:00 наверно что б поздравить, но я посчитала, что это будет неловкий разговор и для него и для меня. Не ответила.

(Вот типичная иллюзия силы. Корона-кровопийца насытилась немного, плюс собирает в шкатулочку комплименты знакомых, возможно новых ухажеров в том числе. Поэтому автору кажется, что она поступила правильно и чувствует себя сильной. Размер короны мы можем оценить по размеру косяка. Не ответить на два звонка в День рождения – это серьезный вызов. Опишите его)

И хоть формально точку никто не ставил, но для меня всё выглядит так, как будто всё завершилось. По ощущениям внутри спокойствие, благодарность и немного горечи. Но если я все-таки накосячила?

Хочется максимально правильно выйти из этой ситуации без костяков и Хвостов.

Благодарю

(Самое главное в этой ситуации, что если ее ультиматум кое-как, с треском и грохотом, но мог бы пролезть в границы попозже, теперь, когда она не брала трубку, шансов трансформировать косяк нет, его придется компенсировать. Кто объяснит почему? И кто расскажет, почему автор чувствует себя сейчас так хорошо? Обратите внимание, насколько опасно полагаться на субъективные ощущение правоты и силы)