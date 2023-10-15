 

Уфа начинает разработку лекарственных препаратов в IQ Park

15.10.2023, 21:30, Разное
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Уфе, столице Башкортостана, в ближайшее время начнется уникальный проект – разработка лекарств в IQ-парке. Это станет не только значимым шагом для фармацевтической отрасли региона, но и даст новый импульс его научному и технологическому развитию.

IQ-парк – это инновационный научно-исследовательский центр, созданный совместными усилиями ОАО “АК Барс” и правительства Республики Башкортостан. Основная задача парка – стимулирование развития инноваций в различных сферах и повышение конкурентоспособности российских компаний на международном рынке.

Создание и разработка новых лекарств – сложный и длительный процесс, требующий высокого уровня научных знаний и передовых технологий. Уфа выбрана для этого проекта благодаря ее развитой фармацевтической и научной базе, а также наличию квалифицированных специалистов.


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