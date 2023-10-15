Мнение: Русские чипы, утренние соцсети и русифицированный Паскаль

1. Многие удивились на днях, узнав, что Россия только собирается производить оборудование для производства чипов на 350 нанометров, в то время как на Западе уже делают чипы на два порядка миниатюрнее, и даже собираются поднырнуть под границу в 1 нанометр, погрузившись в пикометровую область (ссылка).

Согласен, отстаём. Но надо учитывать несколько неочевидных нюансов.

— речь идёт именно о производстве оборудования в России. На импортном оборудовании мы уже можем делать куда как более современные процессоры (ссылка);

— процессоры меньше 10 нанометров клепают самостоятельно только две страны в мире, США и Китай. При этом под термином «США» тут следует понимать «США + Тайвань + Нидерланды», так как без этих своих колоний США мало что могут, а колонии без США — и подавно. Таким образом, Россия со своими 350 нанометрами в двойку лидеров не входит, а в группу самых развитых технологически стран — таки входит. (Да, я знаю про Японию и так далее, но там всё же полной независимости от США и близко нет);

— для военных, космических и многих бытовых нужд 350 нанометров вполне достаточно. Для продвинутых видеоигр мало, согласен, а для стиралки, ракеты или автомобиля хватит;

— современные процессоры не дефицит, мы можем закупать их в любых объёмах, причём по рыночной цене, без наценки;

— как и наши друзья китайцы, мы занялись процессорами вплотную только после начала СВО, когда жареный петух клюнул. Так как догонять проще, чем идти первым, график развития обещает быть крутым: в 2024 будет 350 нанометров, а к концу десятилетия есть шанс делать оборудование и для 5-15 нанометров.

Таким образом, дела обстоят неплохо. Ругать ответственных есть за что, а вот ругать Россию в целом было бы несправедливо: мы показываем очень достойный результат. Критики похожи на плохих родителей из анекдота, которые топают ногами на школьника, который занял на олимпиаде по физике всего лишь третье, а не первое место.

2. Зависать в соцсетях вечером вреднее, чем утром (ссылка):

Пролистывание новостных лент в телефоне поможет быстрее проснуться утром, заверила невролог-сомнолог Елена Царева. О необычном способе стать бодрыми после ночи она рассказала россиянам в комментарии для радио Sputnik.

По ее словам, в течение полутора часов после пробуждения утро должно быть максимально ярким. Наиболее эффективен в этом плане свет белого и голубого спектров, добавила она. «При таком освещении уровень мелатонина в организме падает мгновенно, а сонливость уменьшается», — прокомментировала невролог-сомнолог.

Она добавила, что самый простой способ обеспечить такое освещение — использовать телефон. По словам Царевой, гаджет, мешающий уснуть вечером, утром помогает быстрее проснуться.

Мой вам совет: не читайте до обеда советских газет. Отключите все соцсети вовсе, сделав исключение только для моего блога. Технически это реализовать несложно: ставите отечественный АдГвард (не реклама), а в нём добавляете фильтр на развлекательные сайты, на которых вы зависаете особенно часто. Вот, к примеру, как можно забанить Реддит:

A. Заходим на pastebin.com, пишем текст: “||reddit.com$empty,important”

Б. Переходим на Пастебине в режим raw, копируем ссылку на голый текст, через WhatsApp отправляем себе на телефон, копируем на телефоне.

В. AdGuard — Фильтрация — Фильтры — Собственные фильтры.

Г. Добавить свой фильтр.

Д. Вставляем скопированный адрес текста, который лежит на pastebin.com.

Кстати, почему нет до сих пор элементарного приложения, которое позволяло бы блокировать некоторые сайты на телефоне от самого себя? Почему нужны эти админские танцы с бубнами через АдГвард, который, вообще-то, совсем для другого предназначен? Ответ: потому что наше общество уже осознаёт вред алкоголя и булочек с сахаром, но ещё не осознаёт вред развлекательных соцсетей.

3. Читатель рассказывает, что разработал учебный язык программирования для своих учеников. Вот комментарий (ссылка), вот сам язык (ссылка), язык называется Клаус.





Сам язык похож на русифицированный Паскаль. Мнения о новом языке у меня нет, так как я на нём ничего не писал, однако издали Клаус выглядит вполне прилично, при этом кириллица моё сердце патриота особо радует.



Также обратите внимание, что код языка расположен не на умеренно враждебном Гитхабе, а на его российском аналоге, Гитфлике, с характерной такой медвежьей мордой слева сверху.



Опять-таки, я мало пользовался Гитфликом, однако мы должны поблагодарить американцев и тут. Если бы не они не развязали против России свою прокси-войну, шансов импортозаместить Гитхаб и прочее иностранное у нас было бы на порядок меньше. Теперь же Россия — одна из трёх стран в мире, наравне с США и Китаем, которая обладает собственной развитой экосистемой сайтов и программ.