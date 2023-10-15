 

Рупор кремлевской пропаганды: Алиев поднял флаг в Мартакерте и Степанакерте

15.10.2023, 20:35, Разное
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Алиев поднял флаг Азербайджана в Мартакерте и Степанакерте. На днях последуют и другие поднятия флагов под камеру.
Карабах (практически без населения) окончательно переходит к Азербайджану. В ближайшие пару лет он будет полностью интегрирован при полном непротивлении Пашиняна, который фактически сдал регион и его население, которое было вынуждено бросить свои дома и бежать в Армении.

На этом история НКР завершается.

На повестке дня коридор в Нахичевань. Госдеп США уже заявил, что Азербайджан уже готовит нападение на "южный коридор", чтобы захватить южную часть Армении.
Логику Алиева не трудно понять – пока Россия занята на Украине, Иран потенциально будет занят Палестиной, а в Ереване сидит Пашинян, то почему бы и не отжать еще и кусок Армении.
С учетом торговли армянской территорией нынешним режимом в Ереване, желание вполне понятное. Пашиняна рано или поздно скинут и таким чудесных возможностей впоследствии может и не предоставиться, поэтому "надо брать от жизни все".

Источник: Colonel Cassad


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