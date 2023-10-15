 

В Тюмени суд приговорил к штрафу мужчину, который пользовался женским дезодорантом

15.10.2023, 20:33, Разное
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Октябрьский районный суд Тюмени признал виновным в хулиганстве 45-летнего местного жителя, который как минимум полгода регулярно использовал женский дезодорант.

Следствие требовало приговорить мужчину к году условно за «подрыв традиционных ценностей народов России», однако судья счёл этот пункт обвинения недоказанным и принял решение ограничиться штрафом в размере 30 тысяч рублей за «явное неуважение к обществу».

Своими действиями россиянин умышленно нарушал общепризнанные нормы и правила поведения. Он осознанно противопоставлял себя окружающим, продемонстрировал пренебрежительное отношение к ним, говорится в решении, опубликованном на сайте районного суда.

Выявить извращенца удалось благодаря сигналу бдительной продавщицы универмага, в котором мужчина за последний год несколько раз приобретал женские дезодоранты.

– Я думала, что он покупает их для своей жены, но в апреле этот развратник развёлся и с тех пор жил один. Значит, дезодоранты он использовал сам, о чём я своевременно доложила участковому, – рассказала продавщица «Тюменской правде».

Подсудимый заявил, что узнал о разных дезодорантах для мужчин и для женщин только во время экспресс-допроса при задержании. В последнем слове на суде он пообещал впредь внимательно изучать этикетки товаров, которые приобретает, чтобы даже случайно не нарушить закон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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