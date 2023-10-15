Личное: “У него хромированный мот”

Вот еще одно письмо про косяки при расставании.

Найдите здесь антишкатулку, маску жертвы и ЗВ. Короткие описания приводите в цитатах, не публикуйте абзацы письма.

eva_rum

Здравствуйте уважаемая Эволюция , я одна из тех, кто расстался не экологично и сейчас чувствую свою слабость и уязвимость.

(Слив после расставания ощущается как предательство себя, а косяк как ощущение, что ход на вашей стороне, что вы можете все вернуть. Поэтому косяк привязывает больше. Кроме того, слив делает самоуважение слабым, но со временем это проходит, при активной прокачке ресурсов проходит быстрей. А косяк мешает начать новую историю, требует компенсации. Самое же плохое то, что слив вызывает желание косячить больше, а косяк позволяет сильней сливаться. Именно так люди и загоняют себя в тупик и потом может быть вакуум надолго)

Это были мои первые отношения после развода, инициатором развода был бывший муж. Развод тоже дался мне нелегко , наверняка, со сливами и косяками, хотя я очень быстро съехала и сняла квартиру, как только муж уверенно сказал, что чувств ко мне у него больше нет и это его окончательное решение. Дальше он сам много колебался, а я меняла колпачки на нем, а на себе короны то Сокровища, то Спасательницы, пока не загремела в больницу. Вышла я другой, сразу подала на официальный развод , сил сразу стало больше, жизнь стала окрашиваться в краски, на этом этапе я и познакомилась с С.

(Болезнь послужила встряской, локус вернулся в границы, стало больше дела до себя, а фокус направился на свои ресурсы, особенно на имидж из-за “нового рождения”, и имидж в такой момент словно озаряется светом. Этот момент субъективно приятный, но несколько опасный, потому что в вас может влюбиться какой-то харизматичный персонаж, а вы еще слишком слишком слабы из-за перенесенного стресса и эйфории)

У нас сразу все быстро закрутилось, как ураган, я не успевала дыхание перевести, С. очень горячий, страстный, дерзкий, мужественный. Невероятный. Такой , каких я никогда в жизни не встречала. Старше меня почти на 10 лет. Детей у него нет и он, с его слов, особо никогда не хотел, отношения все короткие в основном, за спиной два брака. В общем-то он себя позиционировал как закоренелого такого холостяка, даже когда меня первый раз к себе позвал, сказал, что два года у него в доме не было женщины. Я старалась с уважением относиться к его территории и к его времени, он работает на двух работах и приходит домой после 23, старалась ничего не тянуть – ни свидания, ни вложения. Вкладываться старалась , звать его в какие-то интересные места, готовила, когда оставалась у него , звала к себе на ужины, в целом, старалась быть внимательной и заботливой. Мы не ругались ни разу, хоть он пару раз и высказывался насчет моего воспитания дочери и еще про пару моментов, но мне казалось, что он старше и может даже стоит его послушать в чем-то.

Но потом он стал высказываться жестче. Началось с того, что не стал знакомиться с моей сестрой, хотя приехал за мной, когда мы были с ней. Там была довольно сумбурная ситуация, он вроде как объяснил почему он шлем не снял, но осадок остался и какое-то общее ощущение у моей семьи сложилось – «он к тебе неуважительно относится». У С. классный хромированный мот, мы с ним все лето катались, хотя раньше я была равнодушна к экстриму подобного рода, с С. я испытала и драйв, и страх, и гордость за него, как он выходил из ситуаций. А еще я видела как он кайфует и от этого сама получала невероятное удовольствие. Оказалось – это первое лето у него на моте и его могли оштрафовать, что он с «двойкой» катается. Я бы в жизни не подумала, он такой уверенный всегда везде…

(Печоринские замашки, не исключено, что парень печорин, хотя дальше она будет описывать его плоховатые границы. Она быстро оказалась снизу, и катания на “хромированном моте” этому способствовали. Лучше не садиться на мотоцикл мужчины, за его спиной, если это не ваш муж, как минимум – жених. Понятно, почему? Степень ее нижней позиции видна не только по тому, что он стал вести себя жестче, но и по тому, что она не сомневается в его праве: будучи неопытным водителем возить на мотоцикле ее)

И вот в какой-то момент все начало скатываться… Он как будто стал присматриваться ко мне и разочаровываться. Во-первых, моей компанией, местами где я бываю, он их назвал «пафосные», увлечения мои при разнице в 10 лет его не впечатляли. Борд, серф, путешествия, кофейни на Патриках, музеи современного искусства, это все было мимо. Он – кандидат наук, образованный культурный человек, ходит на поэтические вечера и концерты Стаса Намина, между нами оказалась большая пропасть в интересах. Но мне было все равно. Я была влюблена, я пошла поступать на второе высшее, чтобы отвлечься от любви и стать самой себе более интересной.

(В общем-то он пытался ее воспитывать, потому что их отношения развивались и он думал сократить тот самый разрыв, который она со своей стороны сокращать не пыталась. Сложно сказать, была ли она права, однако обращает внимание, что свою влюбленность саму по себе она считает избыточным вложением и старается сокращать)

Но, сейчас, оценивая себя в этих отношениях, я наверное и эмоционально на него навешала лишнего. У меня начались сложности с бывшем мужем, который случайно узнал об С. и стал устраивать мне «качели» с ребенком, то не брать его по несколько дней, то, наоборот, забирать ребенка и исчезать, не брать трубки. Это стало меня расшатывать, С. подставил свое плечо эмоционально , поддерживал меня, но видимо это были мои щипцы.

С. всегда отзывался обо всем очень критично, он никогда не фильтровал свои слова, мог скинуть мне переписку с начальницей на второй работе или всех покрыть матом. Всегда отзывался о людях с пренебрежением. Говорил, что все бесят, всех ненавижу! Что все раздражает, что он в перманентной депрессии. Я начала думать, что это связано со мной, стала загоняться.

(Он старый холостяк и волк-одиночка, странно было думать, что до нее он был филантропом)



Потом начал рассказывать о своих отношениях прошлых и тоже давал волю словам и эмоциям. Я сперва думала, что может ему надо выговориться и потом все будет как вначале. Но он все больше мрачнел, а я сливалась видимо, выслушивая этот поток. Еще я стала понимать, что на самом деле ему скучно со мной уже, он стал отдаляться я отвлекалась на работу и он в один какой-то день позвал меня на свидание, где 4 часа проговорил о своих бывших отношениях, о всех , но в основном о последних. И это было по ощущениям как окунуться в ванну с битумом. Все было слишком подробно, со всей грязью со всеми его негативными словами. Окончил он это тем, что высказался , какие «все тупые бабы, всем нужны только деньги, никому не нужны настоящие чувства» а вот он способен любить.

(Не исключено, что он таким образом пытался открывать душу. Заметно, что у автора постоянно фокус на себе, она переживает о своей значимости, она боится сливов. Из-за этого у нее получаются векторы косяков в общении с ним, а его векторы косяков благодаря этому вписываются в границы. Хотя если бы она проявила внимание, интерес и сочувствие, векторы косяков получились бы у него и ее значимость выросла бы. Понимаете, друзья? Если человек косячит, надо дать ему такую возможность, самим оставаясь в границах, без своих сливов и косяков, тогда поле встанет на вашу сторону. Но она не знает, как слушать весь этот негатив без слива. Как?)

Потом уже он извинился за то, что «вылил» на меня все это, сказал, что на самом деле со мной у него были «самые счастливые моменты в жизни», на моте, как я поняла, я зачем-то сказала, что меня «заливает любовью как теплой водой» а он только ответил, что он тоже чувствует тепло. И я подумала, что это был мой слив. Я расстроилась, стала работать еще больше, а он отдалился.

А через пару дней прислал мне переписку со своей бывшей девушкой и спросил – «как ты думаешь, я хорошо ответил ей?». Я удивилась , что-то проблеяла, типа «наверное нормально», но во мне что-то умерло.

(Тут он конечно не похож на печорина, пытается самоутверждаться, доказывать ей свою востребованность. Однако, не исключено, что это ее обесценивающие интерпретации, а на самом деле все было тоньше и герой все же печорин. Главное же, фокус автора по прежнему на своей маске жертвы, маску жертвы она надевает как противовес короне, боясь слива. Косяков она не боится и поэтому начинаются ее косяки, а с ними, увы, и рост его значимости. Потом ее усилия по обесцениванию и новые косяки)

Я вдруг увидела, что у него ко мне ничего нет, что он ко мне на самом деле очень прохладно относится, если спрашивает совета как ему бывшей отвечать. Был конец лета, окончание мотосезона. Я подумала, что пусть уж лучше будет красивая история о любви, чем осень, его страдания о бывшей, мои щипцы и грустные глаза.

(Живописная маска жертвы. Кто опишет реальную картину?)

Рассталась я с ним, как мне казалось с антищипцами, но по факту это были косяки и слив.

Он как-то говорил , что одну девушку «вытаскивал из задницы» и что я произвожу впечатление человека , который попадает в ситуации, где меня тоже придется вытаскивать из «жопы», я тогда сказала, что у меня таких ситуаций никогда не было и если случится, к нему я не обращусь, чтобы не быть «героиней» его историй.

Я вспомнила этот разговор, а у меня как раз неприятности начались на работе.

Я: у меня могут быть проблемы поэтому хочу расстаться.

С: что за фигня? Очень смешно). Я тебе не папочка, чтобы их решать.

Я: кроме того, что не хочу стать грузом проблем в будущем, я не хочу встречаться с мужчиной, у которого не закончены отношения с бывшей.

С: так и знал что не надо было откровенничать с телками.

И тут я вспомнила его слова про «всем бабам нужны деньги, а я способен на любовь», ну и выдала, как полная дура.

Я: спасибо за честность. Пусть я телка и тупая кукла, но по крайней мере чувства мои были искренние.

С: и что же случилось?

Я не ответила.

Это и так был мой слив. Слив и косяк в одном флаконе. Тупик.

Я много думала об этом, но то, что он так относился ко мне по факту сильно меня задело. И у меня даже начались отношения, самый зачаток, симпатия у мужчины с которым я учусь. И вдруг С. мне прислал наши совместные фото. Я подумала о тех моих щипцах про проблемы на работе и написала ему

Я: Мне показалось, что мои последние слова прозвучали так, что со мной может что-то случится. Так вот – ничего. Хочу, чтобы ты это знал.

С: я рад. Ты прям креативно подошла , меня еще не сливали под видом заботы обо мне)) но у меня было классное лето с блондинкой. Классные эмоции. Хочу, чтоб ты это знала

Я: я рада.

И вот что я поняла, как он считает меня глупой блондинкой, так и остался при своем мнении. И, в таком случае, я была права, что рассталась с ним. Лучше пусть запомнит это лето таким и как гнал со мной под 200 по ночной Москве.

(Здесь мы видим корону-кровопийцу, которая представляет, как он представляет, как они гонят по ночной Москве, и тоскует по ней. И она опять прикрывается маской жертвы, чтобы не сливаться, поэтому опять косячит. А он, между прочим, сделал к ней шаг и кинул пару шаров. Она же остудила свою фигуру для него и подрастила его значимость для себя, придавив при этом рефлексию)

Но я все равно ощущаю, что косяк остался у меня и слив, возможно. Хотя, после расставания, у меня и с бывшем мужем дружеские отношения наладились и новый мужчина заинтересован и вкладываться пока. Но! Я все еще люблю С. Я бы хотела компенсировать косяк и если есть возможность начать с ним по новой не в качестве «глупой блондинки», а если нет пути назад, то как можно быстрее его забыть.

(Компенсировать косяк можно кормом или шаром в границах, без слива. В данном случае можно спросить, как у него дела с той бывшей. В зависимости от того, каким будет его ответ, нужно выбрать форму шара. Предлагаю вам, друзья, подобрать эту правильную форму. Допустим, он: 1)рассказывает, как бывшая бегает за ним, 2)говорит, что больше не откровенничает с красивыми блондинками о бывших, научен опытом, 3)спрашивает, а какая ей разница, 4) на полном серьезе делится мыслями о той бывшей или другой или о новой, 5)игнорирует вопрос и молчит)

Спасибо Вам, что прочитали. Дорогая Эволюция, благодаря Вам и Вашему блогу я смогла побороть болезнь и стать сильнее, смогла распределить свои ресурсы и не зацикливаться на любви, и я почему-то уверена, что это только начало.

(Опишите, друзья, что будет в этой ситуации при компенсации косяка. И что может быть, в этой ситуации, с этим мужчиной, а не другими, если косяк не компенсировать)