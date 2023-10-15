 

Пластический хирург Зуренко объяснил, почему появляется живот

15.10.2023, 20:18, Разное
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Пластический хирург Зленко, с годами обширного опыта и успешной практикой, всегда был востребованным специалистом в своей области. На протяжении многих лет он помогал тысячам пациентов обрести желаемую форму тела, внушительную уверенность в себе и новую жизнь.

Недавно, в одном из интервью, доктор Зленко с уверенностью и профессионализмом прояснил один высокоактуальный вопрос для многих людей по всему миру: «Почему выпирает живот?». Оказывается, ответ на этот вопрос не такой простой, как может показаться.

По словам доктора Зленко, множество факторов может привести к тому, что у нас образуется выпирающий живот. Однако, он подчеркнул, что нарушение абдоминальной структуры, вызванное различными причинами, является одной из основных причин.


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