Кардиолог посоветовала, как избежать тромбоза

Случаи внезапной смерти, связанные с отрывом тромбов, требуют особого внимания. Врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила, что образование тромбов напрямую связано с сгущением крови, которая имеет слабую проходимость по сосудам, что увеличивает давление на стенки и нагрузку на сердце. Этот процесс может привести к развитию опасных сосудистых состояний, таких как варикоз, тромбофлебит, стенокардия и инфаркт.

Чтобы предотвратить тромбоз, Кореневич подчеркивает важность разжижения густой крови. Она также указывает на факторы, которые способствуют ее сгущению, такие как недостаток физической активности, неправильное питание и гормональные изменения, вызванные стрессом. Современный образ жизни, характеризующийся постоянным напряжением и недостатком отдыха, увеличивает риск тромбоза.

Кардиолог подвела итог: “Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем – это самый быстрый путь к тромбозам”.