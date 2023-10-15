 

Кардиолог посоветовала, как избежать тромбоза

15.10.2023, 20:05, Разное
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Случаи внезапной смерти, связанные с отрывом тромбов, требуют особого внимания. Врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила, что образование тромбов напрямую связано с сгущением крови, которая имеет слабую проходимость по сосудам, что увеличивает давление на стенки и нагрузку на сердце. Этот процесс может привести к развитию опасных сосудистых состояний, таких как варикоз, тромбофлебит, стенокардия и инфаркт.

Чтобы предотвратить тромбоз, Кореневич подчеркивает важность разжижения густой крови. Она также указывает на факторы, которые способствуют ее сгущению, такие как недостаток физической активности, неправильное питание и гормональные изменения, вызванные стрессом. Современный образ жизни, характеризующийся постоянным напряжением и недостатком отдыха, увеличивает риск тромбоза.

Кардиолог подвела итог: “Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем – это самый быстрый путь к тромбозам”.


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