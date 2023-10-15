Александр Поветкин поддержал выступление соотечественников в нейтральном статусе

Бывший российский тяжеловес Александр Поветкин поделился своим мнением о том, как он относится к выступлениям российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Его интервью было выложено на канале MMA на YouTube.

Поветкин выразил свое понимание по отношению к тем российским спортсменам, которые решают выступать без флага и гимна России. По его мнению, даже без символов на форме, их идентичность остается ясной, и он поддерживает их решение участвовать. “Если они выступают без флага и гимна, все равно все знают, кто они. Я думаю, пусть выступают. Почему нет? Все же знают, кто они. И все знают, что они за Россию”, – заявил спортсмен.

Александр Поветкин также пояснил о своем отношении к российским спортсменам, которые решают сменить гражданство для участия в международных соревнованиях. Он лично не сделал бы подобный, но отметил, что не вправе осуждать других за этот шаг.

В июне 2021 года Александр Поветкин объявил о завершении своей профессиональной боксерской карьеры из-за проблем со здоровьем. Он является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, имеет в своем активе 36 побед, три поражения и одну ничью в профессиональном боксе.