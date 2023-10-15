Мнение: Упадок в Германии, рост в России и отмена льготных виз для Евросоюза

1. Дмитрий Медведев констатирует факт — в экономической войне, объявленной нам Западом, Россия убедительно обошла Германию (ссылка):

Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%.

Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%.

Так держать, Шольц, Бербок и Ко!



Западные аналитики, конечно, занижают прогнозы по росту в России как только могут, но всё же не могут не признавать наши успехи, ибо иначе совсем уж распишутся в профнепригодности. Так, экономисты Междунарожного валютного фонда предсказывают рост экономики России в 2,2% в текущем году (ссылка).

Неприятная для Запада разница в темпах роста фиксируется также между Евросоюзом в целом и странами СНГ (ссылка):

На фоне рецессии в Европе общий рост ВВП стран СНГ за период с января по июнь составил 2,2%, заявил Путин.

«Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Минус 0,1%, минус 0,2%, минус 0,3%. В некоторых прибалтийских странах минус 3%. Это рецессия.

Мы не радуемся этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет, просто констатируем», — отметил президент РФ.

2. Ведущие немецкие издания признают провал санкционной политики в отношении России (ссылка):

Надежды Запада на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались, пишет Welt.

Отмечается, что, хотя санкции официально и не были направлены против россиян, западные чиновники ожидали, что они настроят население против Путина. Также предполагалось, что потребителей в России отбросит обратно в «мир позднего СССР», «но этого не произошло».

«Военные действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян», — говорится в статье.

Мировоззрение западных политиков застряло где-то в 1980-х годах. И Россия больше не похожа на СССР (у нас теперь развитый бизнес и собственное производство большинства нужных товаров), и мир вокруг нас кардинально изменился: теперь Запад не является единственным экономическим и технологическим полюсом на планете, на первое место вышел Китай, который является главным нашим торговым партнёром.

Впрочем, иностранцев можно понять. Совсем недавно по историческим меркам огромный СССР добровольно капитулировал перед Западом, которому достаточно было помахать перед носом медведя упаковкой жевательной резинки. Неудивительно, что они думали, будто 20 тысяч санкций на этот раз уж точно нашу экономику обрушат.

Но если бы на Западе лучше учили историю, они бы поняли, что Россия 2022 года больше похожа не на СССР, а на дореволюционную империю. Напомню, сто лет назад даже ослабленная тяжёлой войной Россия ещё на протяжении пяти лет храбро сражалась против большевиков, потеряв в кровавой Гражданской войне более 10 млн человек. Сейчас, когда у нас нет ни мировой войны, ни красных захватчиков в Петрограде, надеяться сломать Россию уходом ИКЕИ было наивно.

3. Россия в рабочем порядке подготовила ответ на ограничения по въезду россиян в Европу (ссылка):



Как мы знаем, Евросоюз ограничил возможности россиянам на получение виз и посещение стран союза. Теперь же министерство иностранных дел России предложило ответную меру, состоящую из следующих ограничений:

– Визовый сбор для граждан ЕС, а также ряда других недружественных стран Европы, повышается вплоть до 300 долларов (диапазон в 50-300 долларов в зависимости от категории граждан и срочности оформления визы).

– Отменяются льготы. К примеру, на однократные визы сроком менее 3 месяцев, а также визы для льготных категорий граждан, включая водителей, членов политических делегаций, школьников, студентов, бизнесменов и предпринимателей, журналистов, спортсменов и некоторых других — список, как видим, довольно широкий.

Меры не так давно были направлены в Правительство России на рассмотрение, и их приняли без вопросов.

«Бумеранг» касается всех стран Евросоюза, а также граждан Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии и прочих недружественных стран Европы, которые в ЕС не входят — они сами ввели против России подобные ограничения. Конечно, под ответные ограничения попали не все страны Европы — Сербия, Беларусь и Венгрия их уж точно не заслужили.

Упрощенный взаимный визовый режим между Евросоюзом и Россией действовал еще с 2007 года, однако ЕС приостановил действие этого договора осенью 2022 года, при этом граждане Евросоюза пользовались льготами при получении виз для посещения России чуть более одного года.

Важна эта мера была особенно для водителей — торговля-то между ЕС и Россией не упала до нуля, и значительная доля товаров перевозится фурами. К слову, за первое полугодие 2023 года в Россию было совершено более 250 тысяч поездок из стран ЕС (источник: РБК). Россиянам же приходилось получать визы как и всем гражданам “третьих государств”, причем надо был оформлять больше документов и платить за визу почти 80 евро, вместо 35 евро, которые были до 2022 года. Даже для туристов визы рассматривались со статусам низкого приоритета.

Ответная российская мера носит в основном политический характер, во многом она повлияет на тех граждан недружественных стран Европы, которые все еще ездили в Россию (водители, родственники, может даже научные сотрудники). И решение является политическим сигналом Евросоюзу о том, что наша страна все сильнее разворачивается на восток.

Поддерживаю двумя руками, и дело сейчас даже не в дипломатическом принципе взаимности. Запад сейчас токсичен и опасен, нам надо держать его на расстоянии вытянутого весла. Поэтому нам весьма желательно поддерживать с США и Евросоюзом подчёркнуто плохие отношения — как-нибудь ущемлять, оскорблять, делать публичные недружественные жесты. В качестве друга Запад значительно вреднее и опаснее, чем в качестве врага.

Вот, к примеру, министр обороны Нидерландов заявила на днях, что Запад извлекает большую выгоду из украинских событий, так как ценой дешёвых жизней украинских солдат существенно вредит России (ссылка).

Почему бы нам в ответ не сделать большую передачу на том же Первом канале с обсуждением экспертов — как там устроена география Нидерландов, где там у них расположены дамбы, и куда именно надо ударить ядерной бомбой, чтобы последующий потоп вынудил голландцев переключиться с разжигания войн на решение собственных проблем.